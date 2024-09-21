وأشار الرئيس أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، عقده بمطار أتاتورك في إسطنبول قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه سيلقي خطاباً أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أنه سيتطرق إلى الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها ضد الإبادة الجماعية في غزة والسياسات العدوانية لإسرائيل.

وأردف: "سأركز على الحاجة إلى إصلاح آلية الحوكمة العالمية بخاصة مجلس الأمن الدولي والهيكل المالي الدولي.. الهجمات الأخيرة على لبنان أظهرت أننا محقون في مخاوفنا بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية لنشر الحرب في المنطقة".

وأكد أن "إسرائيل نفذت مرة أخرى هجمات كتنظيم إرهابي وليس كدولة من خلال تفجيرات أجهزة اتصال (بلبنان)".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشبكته يلجؤون إلى جميع أنواع الاستفزاز والتحريض لتنفيذ أيديولوجيتهم الصهيونية المتطرفة"، مضيفاً أن إسرائيل أثبتت من خلال هذه الهجمات أنها لا تكترث لأرواح المدنيين وتسعى للوصول إلى أهدافها البغيضة بكل الوسائل".

ولفت الرئيس التركي إلى أن المنطقة تواجه حالياً أزمة كبيرة، وأردف: "لقد حان الوقت لجميع الدول التي تتولى مهمة الحفاظ على السلم الدولي، أن تطرح حلولاً من شأنها إيقاف إسرائيل، فليس لدى الإنسانية حتى يوم واحد لتخسره".

والثلاثاء والأربعاء، قُتل 37 شخصاً وأصيب أكثر من 3 آلاف و250 بينهم أطفال ونساء، بموجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكي من نوعي "بيجر" و"أيكوم" في لبنان، فيما حمّلت بيروت و"حزب الله" إسرائيل المسؤولية عن الهجوم.