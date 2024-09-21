سياسة
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أنقرة: تحييد 17 إرهابياً من تنظيم PKK في غارات جوية شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 17 إرهابياً من تنظيم PKK في غارات جوية شمالي العراق.
أنقرة: تحييد 17 إرهابياً من تنظيم PKK في غارات جوية شمالي العراق
سرب طائرات تابع للقوات الجوية التركية / صورة: AA
21 سبتمبر 2024

وذكرت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية تمكّنت من تحييد 17 إرهابياً إثر غارات جوية يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري. وأفادت بأن القوات التركية حيّدت 8 إرهابيين في منطقة كارة، و4 في هاكورك، و5 في قنديل.

كما أكدت الوزارة استمرار عملياتها ضد الإرهابيين بكل حزم حتى القضاء على آخر عناصرهم في المنطقة.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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