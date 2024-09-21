وذكرت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية تمكّنت من تحييد 17 إرهابياً إثر غارات جوية يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري. وأفادت بأن القوات التركية حيّدت 8 إرهابيين في منطقة كارة، و4 في هاكورك، و5 في قنديل.

كما أكدت الوزارة استمرار عملياتها ضد الإرهابيين بكل حزم حتى القضاء على آخر عناصرهم في المنطقة.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

ويتخذ PKK من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.