سياسة
2 دقيقة قراءة
"تكنولوجيا متطورة".. وزير لبناني يحذر من "خروقات" إسرائيل الأمنية في بلاده
أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم السبت، أن "إسرائيل تستخدم تقنيات تكنولوجية متطورة في هجماتها على لبنان"، محذراً من أن الوضع الأمني في بلاده "خطير ودقيق".
"تكنولوجيا متطورة".. وزير لبناني يحذر من "خروقات" إسرائيل الأمنية في بلاده
عناصر من الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية ببيروت عقب غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل 31 شخصاً / صورة: AA
21 سبتمبر 2024

جاءت تصريحات مولوي خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي إثر هجمات إسرائيلية متتالية على مدى أيام في مناطق لبنانية عدة، آخرها غارة على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة، أدت إلى مقتل 31 شخصاً، بينهم أطفال ونساء.

وقال مولوي: "يوجد خرق (أمني) والعدو الإسرائيلي يستخدم تقنيات تكنولوجية متطورة في تحركاته ضد لبنان". ودعا وزير الداخلية "جميع القوى الأمنية إلى ملاحظة أي تحركات مشبوهة، والبقاء على أهبة الاستعداد نظراً إلى خطورة الوضع الأمني".

ويأتي ذلك في ظل "موجة جديدة" من التصعيد الإسرائيلي على لبنان، إذ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع حزب الله "مرحلة جديدة".

ومن أبرز ملامح هذا التصعيد تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف و250 جريحاً، إلى جانب تصعيد الغارات الجوية على جنوب لبنان وبلدات أخرى في العمق، وأخيراً استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.

والجمعة، أكد "حزب الله"، في بيان، اغتيال القائد العسكري إبراهيم عقيل، في هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وصباح السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصاً بينهم 3 أطفال و7 نساء في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، إضافة إلى 68 مصاباً.​​​​​​​

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us