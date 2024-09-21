وجاء العرض العسكري عند ضريح الإمام الخميني قائد ثورة 1979، بمناسبة الذكرى الـ44 لبدء الحرب العراقية الإيرانية، وما تسميه طهران "أسبوع الدفاع المقدس".

وشهدت الفاعلية التي حضرها الرئيس مسعود بزشكيان، عرض 23 صاروخاً باليستياً وطائرات مُسيرة.

وعرضت إيران في الفاعلية للمرة الأولى صاروخها الباليستي الجديد "جهاد"، ويصل مداه إلى ألف كيلومتر، ومُسيرة "شاهد 136 B" الجديدة.

وفي كلمة خلال العرض، قال بزشكيان إنه "لا يمكن لأحد حتى أن يحاول غزو إيران بسبب قدرة الردع التي تمتلكها". وأضاف: "لو لم تكن هذه القوات المسلحة قوية وقادرة لما كانت إيران آمنة اليوم".

وأشار بزشكيان إلى المشاكل التي تشهدها المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي، قائلاً: "إن تمكّن العالم الإسلامي من الوحدة والتكاتف، لن يتمكّن الكيان الصهيوني من مواصلة جرائمه".