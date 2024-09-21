سياسة
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استناداً إلى القرار 2254.. مباحثات تركية أممية لإيجاد حل سياسي في سوريا
بحث نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي اليوم السبت، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، جهود الحل السياسي في سوريا استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254.
استناداً إلى القرار 2254.. مباحثات تركية أممية لإيجاد حل سياسي في سوريا
مباحثات تركية أممية لإيجاد حل سياسي في سوريا استناداً إلى القرار 2254 / صورة: TRT Arabi
21 سبتمبر 2024

وذكرت الخارجية التركية في منشور عبر حسابها في موقع إكس، أن يلماز التقى بيدرسون في مدينة نيويورك التي تحتضن خلال الأيام المقبلة اجتماعات أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت: "جرى خلال اللقاء بحث جهود الحل السياسي في سوريا استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأهمية استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية".

والقرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة عام 2015 ويهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، ويتضمن إجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتشكلت اللجنة الدستورية السورية رسمياً عام 2019، وتتكون من 150 عضواً بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري، لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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