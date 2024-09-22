وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن ساعر "أبلغ نتنياهو تخليه عن ملف وزارة الدفاع، وأنه ليس معنياً بخلافة يوأف غالانت في حال إقالته من منصبه".

وسبق أن تداولت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، من بينها هيئة البث وقناة 12، أنباء تفيد بنية نتنياهو إقالة غالانت بسبب الخلافات بين الطرفين وخاصة فيما يتعلق بملف الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وتعيين ساعر عوضاً له.

وكان ساعر الذي ينتمي لحزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، جزءاً من حكومة الطوارئ التي شكلت بداية الحرب على غزة، لكنه انسحب منها في مارس/آذار الماضي بسبب عدم ضمه إلى مجلس الحرب حينها.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوماً مدمراً في غزة خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.