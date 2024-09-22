سياسة
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جدعون ساعر يعلن تخليه عن قبول حقيبة الدفاع خلفاً لغالانت
أبلغ النائب في الكنيست الإسرائيلي جدعون ساعر السبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتخليه عن قبول تولي حقيبة وزارة الدفاع وذلك بعد تداول وسائل الإعلام أنباء عن إمكانية إقالة يوآف غالانت وتعيين ساعر عوضاً عنه.
جدعون ساعر يعلن تخليه عن قبول حقيبة الدفاع خلفاً لغالانت
النائب في الكنيست الإسرائيلي جدعون ساعر / صورة: AA
22 سبتمبر 2024

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن ساعر "أبلغ نتنياهو تخليه عن ملف وزارة الدفاع، وأنه ليس معنياً بخلافة يوأف غالانت في حال إقالته من منصبه".

وسبق أن تداولت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة، من بينها هيئة البث وقناة 12، أنباء تفيد بنية نتنياهو إقالة غالانت بسبب الخلافات بين الطرفين وخاصة فيما يتعلق بملف الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وتعيين ساعر عوضاً له.

وكان ساعر الذي ينتمي لحزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، جزءاً من حكومة الطوارئ التي شكلت بداية الحرب على غزة، لكنه انسحب منها في مارس/آذار الماضي بسبب عدم ضمه إلى مجلس الحرب حينها.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوماً مدمراً في غزة خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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