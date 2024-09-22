وقال قورتولموش في منشور عبر منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للسلام الموافق 21 سبتمبر/ أيلول: "اليوم لم يعد هدف تحقيق السلام العالمي ضرورة دبلوماسية فحسب، بل أصبح ضرورة إنسانية أيضاً".

وشدد على أن المجتمعات المجبرة على العيش في ظل الاحتلال و(تهديد) السلاح، تستحق حياة كريمة. وطالب العالم بالاستماع لصوت الضمير، وإيقاف إراقة الدماء جراء الصراعات والحروب والمجازر.

ولفت رئيس البرلمان التركي إلى أنه على البشرية جمعاء التكاتف من أجل إحلال السلام والعدالة. وقال: "في اليوم العالمي للسلام، نعلن مجدداً وقوفنا إلى جانب الشعوب المضطهدة المناضلة ضد الظلم في مختلف أرجاء العالم، وخاصة في فلسطين".

وفي عام 1981 أعلنت الأمم المتحدة 21 سبتمبر/أيلول يوماً عالمياً للسلام، لتعزيز مُثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.