سياسة
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قورتولموش: نقف بجانب المضطهدين والشعب الفلسطيني يستحق حياة كريمة
أعرب رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش السبت، عن وقوف بلاده إلى جانب الشعوب المضطهدة حول العالم وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني الذي يستحق حياة كريمة.
قورتولموش: نقف بجانب المضطهدين والشعب الفلسطيني يستحق حياة كريمة
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش باليوم العالمي للسلام: الشعب الفلسطيني يستحق حياة كريمة/ صورة: AA Archive
22 سبتمبر 2024

وقال قورتولموش في منشور عبر منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للسلام الموافق 21 سبتمبر/ أيلول: "اليوم لم يعد هدف تحقيق السلام العالمي ضرورة دبلوماسية فحسب، بل أصبح ضرورة إنسانية أيضاً".

وشدد على أن المجتمعات المجبرة على العيش في ظل الاحتلال و(تهديد) السلاح، تستحق حياة كريمة. وطالب العالم بالاستماع لصوت الضمير، وإيقاف إراقة الدماء جراء الصراعات والحروب والمجازر.

ولفت رئيس البرلمان التركي إلى أنه على البشرية جمعاء التكاتف من أجل إحلال السلام والعدالة. وقال: "في اليوم العالمي للسلام، نعلن مجدداً وقوفنا إلى جانب الشعوب المضطهدة المناضلة ضد الظلم في مختلف أرجاء العالم، وخاصة في فلسطين".

وفي عام 1981 أعلنت الأمم المتحدة 21 سبتمبر/أيلول يوماً عالمياً للسلام، لتعزيز مُثل وقيم السلام في أوساط الأمم والشعوب.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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