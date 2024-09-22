سياسة
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أردوغان يصل لنيويورك للمشاركة بأعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إلى نيويورك للمشاركة بأعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفور وصوله زار الرئيس أردوغان البيت التركي في نيويورك برفقة عقيلته.
أردوغان يصل لنيويورك للمشاركة بأعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أردوغان يصل لنيويورك للمشاركة بأعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة / صورة: الرئاسة التركية
22 سبتمبر 2024

وسيلقي الرئيس التركي خطاباً أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء المقبل، سيتطرق فيه إلى الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها ضد الإبادة في غزة والسياسات العدوانية لإسرائيل.

وأشار الرئيس أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، عقده بمطار أتاتورك في إسطنبول قبيل توجهه إلى نيويورك إلى أنه سيركز "على الحاجة إلى إصلاح آلية الحوكمة العالمية بخاصة مجلس الأمن الدولي والهيكل المالي الدولي والهجمات الأخيرة على لبنان".

وأكد أن "إسرائيل نفذت مرة أخرى هجمات باعتبارها تنظيماً إرهابياً لا دولة من خلال تفجيرات أجهزة اتصال (بلبنان)"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشبكته يلجؤون إلى جميع أنواع الاستفزاز والتحريض لتنفيذ آيديولوجيتهم الصهيونية المتطرفة"، مضيفاً أن إسرائيل أثبتت من خلال هذه الهجمات أنها لا تكترث لأرواح المدنيين وتسعى للوصول إلى أهدافها البغيضة بكل الوسائل".

ولفت الرئيس التركي إلى أن المنطقة تواجه حالياً أزمة كبيرة، وأردف: "لقد حان الوقت لجميع الدول التي تتولى مهمة الحفاظ على السلم الدولي، أن تطرح حلولاً من شأنها وقف إسرائيل، فليس لدى الإنسانية حتى يوم واحد لتخسره".

مصدر:TRT عربي
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