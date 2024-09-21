سياسة
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بدء التصويت المبكر في 3 ولايات وترمب يرفض دعوة هاريس إلى مناظرة جديدة
بدأت عملية التصويت المبكر في ثلاث ولايات أمريكية ضمن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
بدء التصويت المبكر في 3 ولايات وترمب يرفض دعوة هاريس إلى مناظرة جديدة
هاريس تتحدّى ترمب بدعوته إلى مناظرة جديدة والرئيس السابق يرفض / صورة: Reuters
21 سبتمبر 2024

وبينما يستمر العد التنازلي للانتخابات الرئاسية 60، توجه الناخبون الأمريكيون الجمعة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم مبكراً في بعض الولايات. وبدأ الراغبون في الاستفادة من فرصة التصويت المبكر في ولايات مينيسوتا وداكوتا الجنوبية وفيرجينيا، في الإدلاء بأصواتهم.

وأظهرت استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة، تقدم هاريس بفارق ضئيل على ترمب بحصولها على 49.3% من الأصوات. وتشير نتائج الاستطلاعات إلى أن ترمب يحظى بدعم 47.4% من الناخبين.

في سياق متصل، رفض دونالد ترمب دعوة تحد أطلقتها منافسته الديموقراطية كامالا هاريس لإجراء مناظرة جديدة قبل موعد الاستحقاق المقرر في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

ورداً على دعوة منافسته إلى مناظرة جديدة على شبكة CNN في 23 أكتوبر/تشرين الأول، رد ترمب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية السبت "فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة". وقال "بدأ التصويت"، في إشارة الى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات الجمعة، هي فرجينيا ومينسوتا وداكوتا الجنوبية.

وكان فريق حملة هاريس أعلن في بيان أنّ "نائبة الرئيس جاهزة لمواجهة دونالد ترمب مجدّداً على المنصة".

وفي يوليو/تموزالماضي، أعلن بايدن، في بيان، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024، معرباً عن دعمه وتأييده "الكاملَين" لنائبته هاريس لتحل محله مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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