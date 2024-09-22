سياسة
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قوات الاحتلال تقتحم مكتب قناة الجزيرة في رام الله وتأمر بإغلاقه لـ45 يوماً
أفادت قناة الجزيرة القطرية صباح اليوم الأحد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مكتبها في رام الله بالضفة الغربية المحتلة وأمرت بإغلاقه لـ45 يوماً "بموجب أمر عسكري"، ثم صادرت الأجهزة كافة والوثائق في المكتب.
قوات الاحتلال تقتحم مكتب قناة الجزيرة في رام الله وتأمر بإغلاقه لـ45 يوماً
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مكتب الجزيرة في رام الله ويأمر بإغلاقه. (قناة الجزيرة) / Others
22 سبتمبر 2024

وبثت القناة لقطات حية لقوات الاحتلال في أثناء اقتحام المكتب وتسليم أحد موظفيها أمراً عسكرياً بالإغلاق قبل تعطيل البث.

وأفادت القناة بأن ضابطاً إسرائيلياً أبلغ مدير مكتبها وليد العمري بـ"قرار قضائي لإغلاق مكتب الجزيرة لمدة 45 يوماً"، وبثت بشكل حي عملية الإغلاق.

وصادرت قوات الاحتلال كل الأجهزة والوثائق في مكتب القناة بعد اقتحامه وإغلاقه، ودفعت بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من المكتب، حسب ما ذكره موقع الجزيرة، كما أشار إلى أن القوات أطلقت قنابل الغاز في محيط مكتب القناة المحاصر ودوار المنارة.

وقال الضابط وفق ما أظهرته المشاهد: "أطلب منكم أن تأخذوا جميع الكاميرات وتغادروا المكتب في هذه اللحظة"، فيما كان جنود إسرائيليون مدججون بالسلاح ويضعون أقنعة يدخلون المكتب.

وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان الخطوة الإسرائيلية قائلة إنها "تعتبر هذا القرار العسكري التعسفي عدواناً جديداً على العمل الصحفي ووسائل الإعلام التي دأبت على كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

كما أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اقتحام مكتب الجزيرة، معتبراً في بيان أنها "فضيحة مدوية وانتهاك صارخ لحرية الصحافة".

وكانت سلطات الاحتلال سحبت الأسبوع الماضي بطاقات اعتماد صحفيي الجزيرة في الأراضي المحتلة، بعد أربعة أشهُر من حظر عمل القناة داخل إسرائيل.

ويزعم جيش الاحتلال أن بعض مراسلي الشبكة الإخبارية في غزة يتبعون لحركة حماس، لكن الجزيرة تنفي الاتهامات وتؤكد أن الاحتلال يستهدف الصحفيين والعاملين لدى القناة في قطاع غزة بشكل ممنهج، في محاولة منه للتغطية على جرائمه.

والأحد الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين على يد قوات الاحتلال إلى 173 شهيداً، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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