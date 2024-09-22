وفي وقت سابق الأحد، قُتل شخص بغارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان، وفق المصدر نفسه.

وأعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد استهدافه بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية للاحتلال شمال حيفا، وذلك في رد أوليّ على تفجير أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة عناصره في وقت سابق هذا الأسبوع، فيما كثف الاحتلال غاراته على بلدات عدة في الجنوب اللبناني.

وقال الحزب في بيان: "في رد أوليّ على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء (مجزرة البايجر وأجهزة اللاسلكي)، قصفت المقاومة الإسلامية مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من مئة صاروخ أطلقت من لبنان صباح الأحد فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد حرائق اندلعت بعد ساعات من توجيهه ضربات جوية مكثّفة ضد أهداف لحزب الله.

وقال الجيش في بيان: "جرى رصد عبور قرابة 85 مقذوفاً من لبنان إلى أراضي إسرائيل" بُعيد السادسة صباحاً في حين جرى إطلاق "قرابة 20 مقذوفاً" في دفعة سابقة قرابة الساعة الخامسة.

وعلى إثر استهداف الحزب أصيب 5 إسرائيليين بشظايا حسب ما أورده جهاز الإسعاف الإسرائيلي في بيان عبر منصة إكس، وقال: "أصيب 5 أشخاص بشظايا إثر صواريخ حزب الله التي استهدفت حيفا".

وبعد ساعات من إطلاق الحزب عشرات الصواريخ نحو شمال إسرائيل، أعلن جيش الاحتلال الأحد شن غارات جوية زعم أنها ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وأفاد في بيان بأنه "يهاجم في هذه الأثناء أهدافاً إرهابية لحزب الله في لبنان"، وذلك بعد أن أطلق الحزب "نحو 115 تهديداً جوياً نحو المناطق المدنية في شمال إسرائيل".

وأفاد مراسل TRT عربي بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي كثفت غاراتها على بلدات عيتا الشعب والطيبة والخيام ومنطقة الجرمق عند مجرى نهر الليطاني جنوبي لبنان.

كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف الأطراف الجنوبية لبلدة أنصار جنوبي البلاد بـ3 صواريخ جو-أرض أحدثت دوياً تردد صداه في كل أرجاء النبطية.

وبسبب التصعيد أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل الأحد أنها أمرت بإغلاق كل المدارس في مناطق شمال البلاد القريبة من الحدود مع لبنان، وأفادت الجبهة الداخلية بأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ستبقى مغلقة حتى الساعة السادسة مساء الاثنين.

ومنذ أمس السبت يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله قصفاً مكثفاً ومتبادلاً في تصعيد ملحوظ يأتي بعد تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، أعلن فيها دخول الحرب مع حزب الله "مرحلة جديدة".

ومن أبرز ملامح هذا التصعيد تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء، ما أوقع 37 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف و250 جريحاً، إلى جانب تصعيد الغارات الجوية على جنوب لبنان وبلدات أخرى في العمق، وأخيراً استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الضاحية الجنوبية إلى 37 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 68 مصاباً.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.