جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أعرب خلاله غوتيريش عن "انزعاجه الشديد إزاء التقارير التي تفيد بشن قوات الدعم السريع هجوماً شاملاً على الفاشر".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى "التصرف بمسؤولية وإصدار أمر فوري بوقف هجوم قواته"، مشدداً على أن "وقف إطلاق النار لا يعد أمراً ضرورياً فحسب، بل إنه ضرورة ملحة، سواء في الفاشر أو في جميع مناطق الصراع الأخرى في السودان".

وذكر البيان الأممي أنه "من غير المعقول أن تتجاهل الأطراف المتحاربة مراراً وتكراراً الدعوات لوقف الأعمال العدائية"، معتبراً أن "أي تصعيد آخر من شأنه أن يهدد أيضاً بنشر الصراع على أسس عرقية في جميع أنحاء دارفور".

وحذر بيان غوتيريش من الوضع الإنساني المتردي بالفعل في المنقطة، وقال: "الوضع الإنساني في هذه المنطقة كارثي بالفعل، إذ يحتاج مئات آلاف الناس إلى المساعدات".

وشدد على أن "أطراف الصراع عليها التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، ويجب عدم توجيه الهجمات ضدهم أو ضد البنية التحتية المدنية، وتوخي الحذر المستمر لتجنيب تعريضهم للخطر".

والسبت، أعلنت شبكة أطباء السودان (غير حكومية) في بيان، عن مقتل 11 شخصاً بينهم 3 أطفال، وإصابة 17 آخرين في اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في الفاشر.

وذكر البيان أن "استمرار الاشتباكات بالفاشر وارتفاع وتيرة الهجمات على المدينة المأهولة بالسكان سيتسبب في كارثة إنسانية محتمة"، وطالب بـ"وقف القصف العشوائي وفك الحصار عن المدينة التي تحتضن أكثر من مليون مواطن أغلبهم من النازحين".

370 وفاة من الكوليرا

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، تسجيل 7 وفيات جديدة جرّاء وباء الكوليرا، لترتفع الحصيلة إلى 370 وفاة منذ أغسطس/آب الماضي.

وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان بتسجيل 348 إصابة جديدة، بينها 7 حالات وفاة، في 5 ولايات هي الخرطوم (وسط) وكسلا والقضارف (شرق) ونهر النيل (شمال) وسنار (جنوب).

وأوضح البيان أن الإصابات ارتفعت بذلك إلى 12 ألفاً و201 حالة، بينها 370 وفاة في 9 ولايات من أصل 18 ولاية بالبلاد منذ أغسطس/آب.

وكانت آخر حصيلة للوزارة حول الوباء مساء الخميس، حيث أعلنت الوزارة في بيان ارتفاع الإصابات بالوباء إلى أكثر من 11 ألف إصابة، بينها 348 حالة وفاة منذ أغسطس/آب الماضي. وفي 12 أغسطس/آب الماضي أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباء في البلاد.