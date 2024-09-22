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إيران.. عشرات القتلى والمصابين في انفجار منجم فحم بإقليم خراسان الجنوبي
أسفر انفجار ناجم عن تسرّب غاز في منجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي شرقي إيران بوقت متأخر السبت عن مقتل 51 شخصاً على الأقل وإصابة 20 آخرين، في حصيلة أولية، بينما لا يزال أكثر من عشرين آخرين في عداد المفقودين، حسبما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.
إيران.. عشرات القتلى والمصابين في انفجار منجم فحم بإقليم خراسان الجنوبي
عمال الإنقاذ عقب انفجار غاز في منجم فحم بمحافظة خراسان الجنوبية في إيران 22 سبتمبر/أيلول 2024 (جمعية الهلال الأحمر الإيراني) / Others
22 سبتمبر 2024

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "عدد العمال القتلى ارتفع إلى 51، وعدد الجرحى ارتفع إلى 20" جراء الانفجار الذي وقع في منجم طبس.

وأفاد مسؤولون بأن الانفجار ناتج عن تسرب للغاز. وكانت الحصيلة السابقة من المصدر ذاته أفادت بمقتل 30 شخصاً على الأقل.

وقال جواد قناعت، حاكم محافظة خراسان الجنوبية، حيث يقع المنجم، للتليفزيون الرسمي، إن فرق الإنقاذ تعمل على إخراج 22 عاملاً محاصرين.

وبث التليفزيون الرسمي مشاهد لسيارات إسعاف ومروحيات تتوجّه إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى. كذلك، أظهرت مشاهد مصوّرة نشرتها "إرنا" جثث عدد من الضحايا الذين كانوا يرتدون زي العمل، بينما نُقلوا من الموقع على عربات تابعة للمنجم.

وفي تصريحات نقلها التليفزيون الرسمي، قدّم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعازيه لعائلات الضحايا، قبل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أمر بإجراء تحقيق في الحادث.

وقال بزشكيان: "للأسف، علمنا أن حادثاً وقع في أحد المناجم المحلية في طبس، وأن عدداً من مواطنينا فقدوا حياتهم.. أتقدّم بأحرّ التعازي لعائلاتهم المحترمة".

وفي العام الماضي، أدى انفجار في منجم للفحم في مدينة دامغان الواقعة في شمال الجمهورية الإسلامية إلى مقتل ستة أشخاص. ورجحت وسائل إعلام محلية في حينه أن يكون الانفجار نتيجة تسرّب لغاز الميثان أيضاً.

وفي مايو/أيار 2021، لقي عاملان مصرعهما في انهيار في الموقع ذاته، حسبما أفادت وسيلة إعلام محلية في ذلك الوقت. كما أدى انفجار في عام 2017 إلى مقتل 43 عاملاً في مدينة آزادشهر الواقعة في شمال البلاد، ما أثار غضباً تجاه السلطات الإيرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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