وذكر شهود عيان لوكالة الأناضول، أن قوات إسرائيلية اقتحمت طوباس بعدد من الآليات العسكرية، واعتقلت الفلسطيني غسان ماجد دراغمة وزوجته بعد دهم منزلهما وتفتيشه، قبل أن تنسحب.

وأضاف الشهود أن الاقتحام دام نحو نصف ساعه وحدث تبادل لإطلاق النار خلال الانسحاب.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أدى قصف شنته مُسيرة إسرائيلية على تجمع لفلسطينيين في طوباس إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

بموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 716 فلسطينياً، وإصابة نحو 5 آلاف و750 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حرباً مدمرة في غزة خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.