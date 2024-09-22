سياسة
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"كتائب القسام" تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين في تفجير بمدينة رفح
أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الأحد، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعملية تفجير عبوة ضد قوة راجلة بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
"كتائب القسام" تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين في تفجير بمدينة رفح
جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. / صورة: AA
22 سبتمبر 2024

وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في بيان على تليغرام، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة ضد قوة إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي بيان آخر ذكرت الكتائب أنها استهدفت دبابة من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ"، وجرافة من نوع "D9" بقذيفة "تاندوم" في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.

وحتى الساعة 16:30 (ت.غ)، لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق على ما أورده بيان "كتائب القسام".

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية بمدينة رفح في 6 مايو/أيار الماضي، وسيطرت على معبر رفح رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.

وتسببت العملية العسكرية في رفح بتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من المدينة، التي كان يوجد بها نحو 1.5 مليون، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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