سياسة
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"تستخدم لتمكين الاحتلال".. فيدان يحذر من التضليل الإعلامي الموالي لإسرائيل
حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، من المعلومات المضللة التي تنتجها وسائل الإعلام الموالية لإسرائيل، وشدد على أهمية مكافحتها.
"تستخدم لتمكين الاحتلال".. فيدان يحذر من التضليل الإعلامي الموالي لإسرائيل
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في نيويورك / صورة: AA
22 سبتمبر 2024

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته، اليوم الأحد، في اجتماع عقدته مجموعة الاتصال الإسلامية العربية بشأن غزة في ولاية نيويورك الأمريكية، حسب مصادر دبلوماسية تركية.

وأوضح فيدان، أن المعلومات المضللة التي تروج لها وسائل الإعلام الموالية لإسرائيل، "تُستخدم لتعميق وتمكين الاحتلال".

وقال فيدان: "القانون الدولي يقف إلى جانبنا. واليوم، وبفضل جهودنا المشتركة ومقاومة الفلسطينيين، حصلت فلسطين على مقعد في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وذكر فيدان، أن مجموعة الاتصال تبذل قصارى جهدها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ورفع الوعي الدولي حول الهجمات المستمرة على المدنيين الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة التركيز على الأوضاع المأساوية في فلسطين وعواقبها الخطيرة، خلال اجتماعات الأمم المتحدة والمحادثات الثنائية التي ستجري على هامشها.

وفي تغريدة له على إكس تعليقاً على مشاركته اليوم، قال فيدان إن إحدى المبادرات الأساسية لتركيا هي ممارسة دبلوماسية نشطة على الساحة العالمية من أجل قضية السلام والعدالة.

وأضاف أنه "من خلال فلسفة (عالم عادل ممكن)، يستمع المجتمع الدولي إلى الضمير، ويتواصل النهج الدبلوماسي التركي الموجه نحو إيجاد الحلول بثبات، وقد طرحنا هذه الرؤية في اجتماع اليوم".

وتشكلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، يوم 11 نوفمبر/تشرين الأول الماضي.

وتضم المجموعة وزراء خارجية 8 دول هي: تركيا وفلسطين والأردن وقطر والسعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا، والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

ويرافق فيدان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لنيويورك، لحضور أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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