سياسة
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"نحاول إعادته".. الاتصالات الفلسطينية تعلن توقّف الإنترنت جنوب ووسط غزة
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، الأحد، توقف خدمات الإنترنت بمناطق جنوب ووسط قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي.
"نحاول إعادته".. الاتصالات الفلسطينية تعلن توقّف الإنترنت جنوب ووسط غزة
انقطاع كامل لخدمات الاتصالات بمدينة غزة وشمال القطاع / صورة: AA
22 سبتمبر 2024

وقالت الشركة في بيان مقتضب على منصة إكس: "نأسف للإعلان عن توقف خدمات الإنترنت في مناطق خان يونس ودير البلح بسبب العدوان".

وأضافت: "طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن كامل القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف الذي يستهدف البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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