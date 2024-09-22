كما التقى الرئيس أردوغان رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما في "البيت التركي" الواقع مقابل مبنى الأمم المتحدة. وذكر بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان وراما، بحثا خلال اللقاء العلاقات بين بلديهما وقضايا إقليمية وعالمية.

وحسب البيان، أكد الرئيس أردوغان أن حكومته ستواصل العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين تركيا وألبانيا في كل المجالات. ولفت أردوغان، إلى أن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وخاصة غزة، تضر بالسلام الإقليمي والعالمي.

وشدد على ضرورة وقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي من إسرائيل. وفي هذا الصدد، أوضح أردوغان، أن إسرائيل ستضطر إلى التوقف في حال تحركت دول العالم معاً من خلال التركيز على السلام.

والسبت، وصل أردوغان إلى مطار جون كينيدي الدولي برفقة عقيلته، وانتقل إلى البيت التركي حيث حظي باهتمام شعبي كبير.