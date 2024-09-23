وعبر منصة إكس قالت إذاعة الجيش: "جرى اعتراض صاروخي كروز مساء اليوم (الأحد) قبل عبورهما إلى مرتفعات الجولان". وأضافت أن "الجيش اعترض صباح اليوم (الأحد) طائرة مسيّرة أُطلقت من العراق أيضاً بعد دخولها هضبة الجولان".

وفي وقت سابق، سُمع دوي صفارات إنذار في جنوب هضبة الجولان المحتلة، وقرب بحيرة طبريا، وفق إعلام عبري. وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، عبر بيان في وقت سابق الأحد، أنها هاجمت "أهدافاً حيوية" شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر وصواريخ "كروز مطورة".

في سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن التوتر المتزايد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مثير للقلق، مضيفاً: "احتمال تحول لبنان إلى غزة جديدة يقلقني".

ودعا غوتيريش في تصريح لقناة "CNN" الأمريكية الأحد، إسرائيل وحزب الله إلى "تخفيض حدة التوترات بينهما". وأشار غوتيريش إلى الأزمة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة الفلسطيني قائلا: "من الواضح أن أياً من الطرفين (إسرائيل وحماس) غير مهتم بوقف إطلاق النار. هذه حرب يجب أن تنتهي".

كما أكد غوتيريش أن كل الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل بشأن الأونروا لا أساس لها من الصحة. وذكر أنه جرى بالفعل التعرّف على بعض أعضاء حماس الذين "تسللوا" إلى الأونروا، وأن المؤسسة اتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم. وأشار إلى أن ادعاء إسرائيل بأن "الأونروا تدعم حماس" لا يستند إلى أي أساس.

وتابع: "لم يكن على الإطلاق أي تعهد من الأونروا بدعم حماس. وهذا واضح للغاية. حماس تلقت الدعم في بعض الفترات الحرجة، لكنها لم تتلق الدعم من الأونروا، بل من إسرائيل". وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية حرصت في فترات سابقة على إيصال الأموال القادمة من دول أخرى إلى حماس بهدف تعزيز الانفصال والانشقاق داخل فلسطين.

ومؤخراً، تصاعدت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف و250 جريحاً، إلى جانب غارة جوية استهدفت الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت خلفت 45 قتيلاً بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، و68 جريحاً وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة.