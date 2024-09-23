وقالت القناة 12 العبرية إن من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء المصغر الاثنين لمناقشة التصعيد المتزايد. وأضافت أن التقديرات في إسرائيل تفيد بأنه من المتوقع أن يوسع حزب الله نطاق إطلاق النار. كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤولين أمنيين أن من المحتمل استمرار المواجهات لأيام وربما أسابيع إذا تمسك حزب الله بموقفه.

في سياق متصل، نشرت وسائل إعلام عبرية وأمريكية مزيداً من التفاصيل لخطة إسرائيلية لمحاصرة شمال قطاع غزة وتهجير سكانه، فيما نُقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله خلال جلسة مغلقة بالكنيست الأحد إنه يدرس هذه الخطة "المنطقية".

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي سابق لشبكة CNN إن نتنياهو يدرس خطة "لإجبار كل الفلسطينيين في شمال قطاع غزة على الرحيل". وأضاف أن الخطة تهدف إلى تحويل شمال القطاع إلى منطقة عسكرية مغلقة ومحاصرة مقاتلي حماس "وإجبارهم على الاستسلام أو الجوع".