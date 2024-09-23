سياسة
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تسريبات عن خطة إسرائيلية لحصار شمال غزة وتهجير سكانه وتوغل بري جنوب لبنان
نقلت صحيفة الإيكونوميست البريطانية الأحد عن مصادر عسكرية إسرائيلية الأحد خطة لتوغل بري في جنوب لبنان، يشمل الاستيلاء على مناطق تقدر ببضعة أميال في عمق أراضي لبنان.
تسريبات عن خطة إسرائيلية لحصار شمال غزة وتهجير سكانه وتوغل بري جنوب لبنان
نتنياهو يزور مواقع عسكرية شمال إسرائيل / صورة: AFP
23 سبتمبر 2024

وقالت القناة 12 العبرية إن من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء المصغر الاثنين لمناقشة التصعيد المتزايد. وأضافت أن التقديرات في إسرائيل تفيد بأنه من المتوقع أن يوسع حزب الله نطاق إطلاق النار. كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤولين أمنيين أن من المحتمل استمرار المواجهات لأيام وربما أسابيع إذا تمسك حزب الله بموقفه.

في سياق متصل، نشرت وسائل إعلام عبرية وأمريكية مزيداً من التفاصيل لخطة إسرائيلية لمحاصرة شمال قطاع غزة وتهجير سكانه، فيما نُقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله خلال جلسة مغلقة بالكنيست الأحد إنه يدرس هذه الخطة "المنطقية".

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي سابق لشبكة CNN إن نتنياهو يدرس خطة "لإجبار كل الفلسطينيين في شمال قطاع غزة على الرحيل". وأضاف أن الخطة تهدف إلى تحويل شمال القطاع إلى منطقة عسكرية مغلقة ومحاصرة مقاتلي حماس "وإجبارهم على الاستسلام أو الجوع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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