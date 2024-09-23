سياسة
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رغم التوتر بين البلدين.. ماكرون يتطلع لمصالحة على مستوى الذاكرة مع الجزائر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه مصمم على "مواصلة عمل الذاكرة والحقيقة والمصالحة" مع الجزائر على خلفية الاستعمار الفرنسي، رغم التوترات بين البلدين.
رغم التوتر بين البلدين.. ماكرون يتطلع لمصالحة على مستوى الذاكرة مع الجزائر
ماكرون يتطلع إلى مصالحة على مستوى الذاكرة مع الجزائر / صورة: AA
23 سبتمبر 2024

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أعرب خلال لقاء مع مؤرخين بقصر الإليزيه عُقد الخميس الماضي عن رغبته في نجاح العمل الذي تجريه لجنة المؤرخين الفرنسية-الجزائرية وفي "تنفيذ المقترحات الملموسة التي صاغتها اللجنة المشتركة"، آملاً أن تسمح هذه المقترحات لفرنسا بإلقاء نظرة واضحة على الماضي وبناء مصالحة على مستوى الذاكرة في المدى البعيد.

وأفاد قصر الإليزيه بأن اللقاء مع الرئيس الفرنسي ضم فقط الأعضاء الفرنسيين في لجنة المؤرخين المشتركة.

وفي أغسطس/آب 2022، قرر الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري عبدالمجيدتبون إعادة إطلاق العلاقات الثنائية من خلال إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين. لكن هذا العمل المتعلّق بالذاكرة، الذي بدأه سابقاً من الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامين ستورا، ما زال معلقاً في ظل التوترات الدبلوماسية المتكررة بين البلدين.

وكان الرئيس تبون أشار في ذكرى يوم المجاهد في 20 أغسطس/آب، إلى الماضي الاستعماري لفرنسا التي "راهنت على إخماد ثورة الشعب بقوة الحديد والنار" كما قال. وشهدت العلاقة بين البلدين تدهوراً خطيراً في خريف 2021 بسبب تصريحات أدلى بها ماكرون، وصف فيها النظام الجزائري بأنه "نظام سياسي عسكري مبني على ريع الذاكرة التاريخية".

وخلال عمل اللجنة المشتركة للمؤرخين، طلبت الجزائر من باريس إعادة جماجم قادة المقاومة في بداية الاستعمار، بالإضافة إلى قطع تاريخية ورمزية من القرن التاسع عشر، بما في ذلك قطع للأميرعبدالقادر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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