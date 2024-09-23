وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس أبيض مقتل 356 شخصا "من بينهم 24 طفلا و42 سيدة وإصابة 1246 بجروح"، ونزوح آلاف العائلات من المناطق المستهدفة بالغارات الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف "نحو 800 هدف" لحزب الله فيما يثير التصعيد مخاوف من توسّع نطاق النزاع، ما يثير قلق المجتمع الدولي.

ودعا جيش الاحتلال الاثنين، السكان في لبنان إلى "الابتعاد" عن مواقع حزب الله، متوعداً بشنّ مزيد من "الغارات المكثّفة والدقيقة" على الحزب، على حد وصفه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، في إيجاز صحفي: "ننصح المدنيين في القرى اللبنانية الواقعة في أو قرب مبانٍ ومناطق يستخدمها حزب الله لأغراض عسكرية، مثل تلك المستخدمة لتخزين أسلحة، بالابتعاد فوراً عن دائرة الخطر من أجل سلامتهم".

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن جيش الاحتلال أن "الضربات المخطط لها في لبنان من المتوقع أن تكون أكبر من ضربات الأحد وستستمر لفترة طويلة"، أما صحيفة معاريف فنقلت عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمِّهم، أن "ضربة الجيش في لبنان قوية، والخطوات المقبلة ستحدَّد وفق التطورات على الأرض".

وأفادت هيئة البث (رسمية) بأن "الجيش الإسرائيلي يشن منذ صباح اليوم هجمات واسعة النطاق في لبنان ضد أهداف لحزب الله"، وأضافت أنه "يدمر منصات إطلاق قذائف صاروخية، بعد ورود معلومات استخباراتية حول نية حزب الله قصف إسرائيل".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بشن الطائرات الحربية الإسرائيلية في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، أكثر من 80 غارة جوية خلال نصف ساعة، استهدفت المناطق والأودية الواقعة بين بلدات أنصار-الزرارية في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

ومن المناطق أيضاً التي استهدفها القصف أطراف بلدات وعبا-جبشيت، والشرقية-النميرية، وأطراف كفرتبنيت-النبطية الفوقا، ودير الزهراني-رومين-عزة، وأطراف حومين الفوقا، وأطراف النبطية الفوقا-حي الجامعات، ومحيط أوتوستراد كفررمان-الميدنة، وأطراف يحمر الشقيف-أرنون، ومرتفعات إقليم التفاح، وجبل الريحان، وأطراف بلدة سجد، ومحيط معبر كفرتبنيت سابقاً، وأطراف أرنون-كفرتبنيت.

في الوقت نفسه شنت إسرائيل عند السادسة والنصف صباح اليوم سلسلة غارات كثيفة استهدفت منطقة البقاع، وطال القصف منطقة شمسطار وبوداي والنبي شيت ومحيط بعلبك، شرقي البلاد، كما شنت غارات عدة على محيط منطقة زبود في البقاع الشمالي، وجرود الهرمل، وجبل صافي في البقاع الغربي (شرق لبنان)، وفق الوكالة.

ولفتت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ أيضاً غارات كثيفة على مناطق شرق صور، بالإضافة إلى غارة على مجرى نهر الليطاني عند أطراف الدلافة جنوب لبنان.

ولم يبلغ بوقوع إصابات، في حين هرعت سيارات الإسعاف في اتجاه المناطق المستهدفة، حسب الوكالة، ولفتت إلى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحلق فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى نهر الليطاني.

تحرك حزب الله

مقابل ذلك، أعلن حزب الله اليوم الاثنين، مقتل اثنين من عناصره في مواجهات مع إسرائيل جنوبي لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 505 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في السياق أعلن حزب الله أمس الأحد، أنه قصف بعشرات الصواريخ من أنواع فادي 1 وفادي 2 وكاتيوشا مُجمع الصناعات العسكرية لشركة رافائيل المتخصصة في الوسائل والتجهيزات الإلكترونية شمال ‏مدينة حيفا.

وأورد حزب الله أن القصف هو رد أوَّلي على تفجير أجهزة الاتصال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، الذي أوقع عشرات القتلى وآلاف الجرحى من عناصره والمدنيين في عدة مناطق بلبنان، كما أعلن حزب الله أنه قصف مرتين بعشرات الصواريخ من نوعَي فادي 1 وفادي 2 قاعدة ومطار رامات ديفيد.

كما هاجم الحزب بأسراب من المسيّرات جنوداً إسرائيليين في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح، وقصف بالمدفعية والأسلحة الصاروخية مواقع معيان باروخ والبغدادي وجل العلام والرادار، واستهدف بصاروخ موجّه دبابة ميركافاه في موقع المرج، مؤكداً إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وتصاعدت الحرب بين إسرائيل وحزب الله عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ما أوقع 37 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف و250 جريحاً، إلى جانب غارة جوية استهدفت، الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت، وخلَّفت 45 قتيلاً بينهم أطفال ونساء والقيادي البارز في حزب الله إبراهيم عقيل، وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة، الأحد.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما خلَّف أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.