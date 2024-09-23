سياسة
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الرئيس الأمريكي يؤكد مواصلة الجهود لمنع اندلاع حرب أكبر في الشرق الأوسط
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، مواصلة بذل الجهود لمنع اندلاع حرب أكبر في الشرق الأوسط، على خلفية التوتر المتزايد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
الرئيس الأمريكي يؤكد مواصلة الجهود لمنع اندلاع حرب أكبر في الشرق الأوسط
بايدن: نبذل قصارى جهدنا لمنع اندلاع حرب أكبر في الشرق الأوسط / صورة: AP
23 سبتمبر 2024

وأعرب بايدن في تصريحات صحفية عن قلقه إزاء التوترات الحاصلة في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله في الآونة الأخيرة، بعدما صعّد الطرفان وتيرة المواجهات الحدودية.

وردّ الرئيس الأمريكي على سؤال في البيت الأبيض حول ما إذا كان يشعر بالقلق إزاء الأحداث الجارية، فقال: "نعم أنا قلق. إننا نبذل قصارى جهدنا لمنع اندلاع حرب أكبر في المنطقة".

وتصاعدت مؤخراً الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات في أنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ما أوقع 37 قتيلاً وأكثر من 3 آلاف و250 جريحاً، إلى جانب غارة جوية استهدفت، الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت وخلَّفت 45 قتيلاً بينهم أطفال ونساء، و68 جريحاً.

يُذكر أن عدداً كبيراً من الضحايا من قيادات وكوادر حزب الله، بينهم القياديان البارزان في التنظيم إبراهيم عقيل وأحمد وهبي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلَّف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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