سياسة
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بسبب بالونات النفايات.. سيول تهدد بيونغ يانغ بـ"إجراءات عسكرية حاسمة"
أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن سقوط أي قتلى في أراضيها بسبب البالونات المحمّلة بالنفايات التي تُرسل من جارتها الشمالية سيدفعها إلى اتخاذ "إجراءات عسكرية حاسمة".
بسبب بالونات النفايات.. سيول تهدد بيونغ يانغ بـ"إجراءات عسكرية حاسمة"
أرسلت بيونغ يانغ أكثر من 5500 بالون محمّل بالنفايات باتّجاه الجنوب منذ مايو/أيار الماضي / صورة: AP
23 سبتمبر 2024

ومنذ مايو/أيار الماضي، أرسلت بيونغ يانغ أكثر من 5500 بالون محمّل بالنفايات باتّجاه الجنوب، رداً منها على البالونات الدعائية التي أطلقها ناشطون كوريون جنوبيون، حسب تصريحات المسؤولين الشماليين.

وقال عضو هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي ليي سونغ-جون في تصريحات صحفية، إن بلاده "ستتّخذ إجراءات عسكرية حاسمة في حال تبيّن أن بالونات الشمال المحمّلة بالنفايات تشكّل تهديداً جديا أو تجاوزت الحد".

وأضاف سونغ-جون أن التجاوز يتمثّل بمقتل أي شخص بسبب هذه البالونات، من دون أن يحدد طبيعة الإجراءات "الحاسمة" المحتملة، وأكد أن القوات المسلحة الجنوبية "تراقب من كثب الجيش الكوري الشمالي وترصد نقاط إطلاق البالونات بشكل آنيّ".

وغالبية البالونات التي يجري إرسالها من الشمال محمّلة بنفايات الورق ولا تشكّل خطراً على السلامة العامة. لكن أُثيرت مخاوف في الآونة الأخيرة بعدما تسبّب بعضها باندلاع حرائق جراء ما يرجَّح أنها أجهزة توقيت حرارية.

يأتي التحذير الكوري الجنوبي هذا بعدما أثّرت دفعة جديدة من البالونات في حركة الملاحة الجوية في مطار إنشيون لفترة وجيزة.

وبُعيد بدء الشمال بإطلاق بالونات النفايات نحو الجنوب في مايو/أيار، علّقت سيول اتفاقاً عسكرياً مع بيو نغ يانغ وعاودت بث الدعاية عبر مكبرات الصوت عند الحدود بين البلدين.

والعلاقات بين شطري شبه الجزيرة الكورية في أدنى مستوى لها منذ سنوات، في حين أعلنت كوريا الشمالية قبل فترة قصيرة نشر 250 قاذفة صواريخ باليستية عند حدودها الجنوبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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