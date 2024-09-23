وتأتي زيارة زيلينسكي تزامناً مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبدأها من ولاية بنسلفانيا ( شرق) بتفقّد مصنع للأسلحة ينتج بشكل خاص قذائف من عيار 155 ملم التي تستهلك أوكرانيا كثيراً منها في حربها ضد القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني في حسابه على منصة إكس: "لقد بدأت زيارتي للولايات المتحدة بالإعراب عن امتناني لجميع العاملين في المصنع"، وأضاف: "في هذا النوع من الأمكنة يمكننا أن نرى حقّاً أنّ العالم الديمقراطي يمكنه أن ينتصر".

ومن المقرّر أن يقصد الرئيس الأوكراني في هذه الزيارة بشكل خاص نيويورك وواشنطن حيث سيستقبله بايدن في البيت الأبيض الخميس.

وإذ شدّد زيلينسكي على أنّ "هذا الخريف سيكون حاسماً لمآل الحرب"، لفت إلى أنّ نظيره الأمريكي سيكون "أول من سيطلع بالتفصيل" على مقترحاته لإنهاء النزاع مع روسيا.

وقال إنّ "هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بسلام عادل من خلال جهود دولية. خطة أوكرانيا للنصر ستكون على طاولة جميع حلفائنا"، وأوضح أنّ "الهدف الرئيسي هو تعزيز أوكرانيا وحماية جميع أفراد شعبنا".

ومن المرتقب أن يطلع زيلينسكي على هذه الخطة أثناء وجوده في واشنطن الكونغرس الأمريكي وكذلك المرشحان في الانتخابات الرئاسية، نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب.

وفي السياق، قال ترمب إنه سيلتقي مع زيلينسكي هذا الأسبوع على الأرجح، لكن دون أن يعلن عن موعد الاجتماع.

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أنّه بعد ذلك يعتزم إطلاع "جميع قادة الدول الشريكة لنا" على هذه الخطة.

ومن المتوقع أن يحاول زيلينسكي مرة أخرى أن يقنع بايدن بالسماح لكييف بضرب أهداف في روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى، وهو إجراء يؤكّد أنّ من شأنه أن يغيّر مسار الحرب.

وكان الرئيس الأوكراني قال مساء الجمعة إنّه حتى الآن "لم نحصل لا من أمريكا ولا من بريطانيا على الإذن باستخدام هذه الأسلحة على الأراضي الروسية، ضدّ أيّ هدف كان وعلى بُعد أيّ مسافة كانت"، وبالتالي فإنّ جيشه لم يفعل ذلك.

ميدانياً، أفادت مصادر أوكرانية اليوم الاثنين بأن 13 شخصاً على الأقل، بينهم مدنيون، أصيبوا بجروح مساء أمس الأحد نتيجة غارات جوية روسية على مدينة زابوريجيا بجنوب شرقي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية على تطبيق تليغرام إن فرق الإنقاذ أجْلت السكان من عدة مبانٍ سكنية متضررة. وأضافت الوزارة وفقاً لمعلومات أولية أن روسيا استخدمت قنابلها الجوية الموجهة من طراز كاب لقصف زابوريجيا.

وقال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا على تطبيق تليغرام إنّ روسيا نفذت 363 ضربة جوية وبرية في اليوم السابق على 12 تجمعاً سكنياً في زابوريجيا.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية.