وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيداً و60 مصاباً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، وأوضحت أن "عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات".

واستُشهد 8 فلسطينيين، رجل وامرأتان و5 أطفال، في قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين ومنزل وسط قطاع غزة.

وأفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان نشره على منصة تليغرام، باستشهاد سيدة وأربعة من أطفالها، وإصابة آخرين بجروح، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يعود لعائلة السمك في مدينة دير البلح.

ووسط القطاع أيضاً، استُشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلة، وأُصيب آخرون، فجر اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني إن طائرات الاحتلال قصفت صفاً في الطابق العلوي من مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة، الزوج والزوجة وطفلتهما، وإصابة آخرين.

كانت قوات الاحتلال قد قصفت، أمس الأحد، مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ التي تؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين.

وفي مخيم النصيرات أيضاً، قصفت مدفعية الاحتلال محيط شركة الكهرباء شمال شرقي المخيم، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

كما أطلقت مروحيات الاحتلال النار تجاه منازل الفلسطينيين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، في حين جددت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف للأحياء الجنوبية الغربية لمدينة غزة.

وفي الجنوب، استُشهد طفل وأُصيب آخرون جراء استهداف طائرات كواد كابتر مجموعةً من الأهالي في بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر جيش الاحتلال أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعداداً لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها، فيما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال قصف 183 مركزاً للنزوح والإيواء بقطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء إلى المدارس أو منازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياماً في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة، حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ بدء الحرب، مليوني شخص من أصل 2.3 مليون، إجمالي الفلسطينيين فيه.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.