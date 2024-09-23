وقال غراندي، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الأحد، إنّ "هذه الأزمة خطيرة للغاية -أزمة حقوق الإنسان وأزمة الاحتياجات الإنسانية- وتمرّ دون أن يلاحظها أحد تقريباً في مجتمعنا الدولي" المنشغل بأزمات أخرى، من أوكرانيا إلى غزة.

وأوضح المتحدث أنّه منذ بدء الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، شبه العسكرية، في أبريل/نيسان 2023 "نزح أكثر من 10 ملايين شخص من ديارهم"، بينهم أكثر من مليوني سوداني لجؤوا إلى دول أخرى.

لكنّ "ما يثير القلق" بالنسبة للمسؤول الأممي هو أنّ "الناس بدؤوا ينتقلون إلى ما هو أبعد من الجوار المباشر، في محاولة منهم للعثور على المساعدة في مكان أبعد".

وأضاف: "على سبيل المثال، شهدنا زيادة كبيرة في عدد اللاجئين الذين يصلون إلى أوغندا"، مشيراً إلى أنّ 40 ألف شخص وصلوا إلى هذه الدولة التي لا تربطها حدود مشتركة مع السودان.

وأعرب غراندي عن خشيته من إمكانية أن يذهب هؤلاء اللاجئون "أبعد حتى" من هذا البلد، وأوضح أنّ "أكثر من 100 ألف سوداني" وصلوا أيضاً إلى ليبيا، "ولسوء الحظ، بسبب وجود شبكات تهريب والقرب من أوروبا، يحاول كثيرون منهم ركوب قوارب للذهاب إلى إيطاليا أو دول أوروبية أخرى".

وتابع المتحدث الأممي: "لقد حذّرنا الأوروبيين"، مشدّداً على أنّه إذا ظلّت المساعدات الإنسانية للسودان غير كافية فإنّ السودانيين "سيواصلون المضي قدماً" على طريق الهجرة، وحذّر المفوّض السامي من أنّه "للأسف، بدأت هذه الأزمة تؤثّر على المنطقة بأكملها بطريقة خطرة للغاية".

وتستقبل كلّ من تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى عشرات آلاف اللاجئين السودانيين، وكذلك تفعل مصر، الحدودية مع السودان.

وأعرب المفوّض السامي عن أسفه لأنّ المجتمع الدولي لم يُعر الأزمة في السودان الاهتمام الكافي، حتى قبل اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال إنّ الحرب في السودان كانت "مهمّشة إلى حدّ بعيد" على الرغم من آثارها الهائلة، معرباً عن أسفه "لحالة نقص الاهتمام المخيفة والصادمة" بالأزمات التي تعصف بإفريقيا، من منطقة الساحل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومنتصف أبريل/نيسان 2023 اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شبه العسكرية، وخلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.