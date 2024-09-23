وعبَّر ساكس، خلاله لقائه السيدة الأولى في تركيا على هامش زيارتها الولايات المتحدة الأمريكية، رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لحضور الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تقديره لأمينة أردوغان، لجهودها في قيادة هذه القضية للحفاظ على البيئة.

وقال المسؤول الأممي إنهما ناقشا خلال اللقاء المساهمات التي يمكن أن يقدموها لمشروع "صفر نفايات" مع شبكة حلول التنمية المستدامة العالمية، التي تضم ألفي جامعة من 150 دولة.

وعقب الاجتماع، وقّع ساكس على بيان النوايا الحسنة العالمي لمشروع "صفر نفايات".

من جانبها أعربت أمينة أردوغان عن شكرها لدعم ساكس جهودها "من أجل عالم أنظف وأكثر ملاءمة للعيش".

وأشارت في بيان نُشر على حسابها الرسمي في منصة إكس، إلى أنه يمكن تحقيق التنمية العالمية والوصول إلى مستقبل أكثر إنصافاً وشمولاً من خلال الجهود المشتركة في بيئة سلمية أولاً.

يُذكر أن بيان النوايا الحسنة العالمي لمشروع صفر نفايات افتُتح للتوقيع العالمي في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023، وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أول الموقِّعين عليه.