وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه هاجم أكثر من 150 هدفاً في لبنان باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة، فيما نقل مراسل الأناضول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 250 غارة على مناطق متفرقة جنوبي وشرقي لبنان منذ صباح الاثنين.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي الاثنين: "رصدنا في الساعات القليلة الماضية خطط حزب الله لمهاجمة مواطني إسرائيل. وقريباً سنهاجم أهدافاً معادية في لبنان لإزالة التهديد".

وأضاف: "في جنوب لبنان. وعلى طول نحو ثمانين كيلومتراً من الحدود، توجد عشرات القرى اللبنانية"، وادعى أنه "منذ أكثر من 20 عاماً نشر حزب الله الأسلحة داخل المنازل، وهكذا حوّل جنوب لبنان إلى ساحة قتال".

وتابع هاغاري: "يخزن حزب الله صواريخ كروز وصواريخ أخرى ومنصات إطلاق وطائرات دون طيار داخل منازل المدنيين. نراقب هذه العمليات ونحدد أماكن الأسلحة وندمرها بضربات دقيقة".

وفي محاولة لرفع المسؤولية عن احتمال قتل مدنيين، دعا هاغاري المدنيين اللبنانيين إلى الابتعاد عما قال إنها مواقع لحزب الله دون أن يحددها، فيما لم ينفِ ولم يؤكد الإعداد لعملية برية في لبنان، فرداً على سؤال بهذا الشأن أجاب: "سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بسلام".

وجراء المواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله نزح عشرات آلاف السكان من كل من جانبي الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة مصدرها العدو الإسرائيلي"، وأوضحت أن الرسائل "تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعاً، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو".

وأفادت بأن "مكتب وزير الإعلام المهندس زياد المكاري تلقى اتصالاً دعا خلاله المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى".

تصاعد في الهجمات

ونقل موقع واينت الإخباري الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي لم يسمِّه أن "الجيش سينفذ هجوماً واسع النطاق في مختلف أنحاء لبنان في ساعات الظهيرة"، وأضاف أن "حزب الله قد يرد بتوسيع نطاق إطلاق الصواريخ على إسرائيل".

أما وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فقال إنّ "هذه مرحلة جديدة في القتال، وسيتعين على الإسرائيليين إظهار رباطة جأش في الأيام المقبلة"، حسب القناة 12 العبرية.

وذكرت القناة أن غالانت "أجرى تقييماً للوضع في ما يتعلق باستعداد الجبهة الداخلية لسيناريو هجمات مكثفة"، ونقلت عنه قوله إنّ "صمود الجبهة الداخلية هو المفتاح الذي يمّكن الجيش الإسرائيلي من القتال وإلحاق الأذى بالعدوّ".

وأضاف: "نكثف هجماتنا في لبنان، وتسلسل العمليات مستمر حتى نحقق أهدافنا المتمثلة في إعادة سكان الشمال بأمان إلى ديارهم".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه هاجم أكثر من 150 هدفاً في لبنان باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة، فيما نقل مراسل الأناضول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 250 غارة على مناطق متفرقة جنوبي وشرقي لبنان منذ صباح الاثنين.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في سلسلة بيانات، بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 20 بجروح.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.