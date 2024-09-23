سياسة
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نتنياهو يؤجل مغادرته إلى نيويورك على خلفية التصعيد مع حزب الله
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجّل مغادرته إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للمرة الثانية في ظل تصعيد غير مسبوق مع حزب الله عند الحدود الشمالية.
نتنياهو يؤجل مغادرته إلى نيويورك على خلفية التصعيد مع حزب الله
إذاعة جيش الاحتلال: من المتوقع أن يتوجه نتنياهو مساء الأربعاء إلى الجمعية العامة لإلقاء خطابه الجمعة / صورة: AP
23 سبتمبر 2024

وكان مقرراً في البداية أن يغادر نتنياهو مساء الاثنين، إلى نيويورك، ثم تأجلت المغادرة يوماً واحداً، لكن اليوم جرى الإعلان عن موعد جديد لها على وقع تطورات الجبهة اللبنانية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه "من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء إلى الجمعية العامة (في دورتها رقم 79) لإلقاء خطابه الجمعة".

وأوضحت الإذاعة أنه في حال حدوث "تدهور أمني آخر خلال إقامة نتنياهو في نيويورك، فسيعود إلى إسرائيل السبت مباشرة بعد خطابه الجمعة، وليس مساء السبت كما كان مخططاً".

وحال لم يسافر نتيناهو، فسيُلقي الخطاب وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر أو وزير الخارجية يسرائيل كاتس أو مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة داني دانون، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتفيد تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأن تل أبيب تُعدّ على ما يبدو لهجوم عسكري واسع على لبنان، الاثنين، ولا تستبعد أن يرد عليه حزب الله بتوسيع نطاق إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

ودعت إسرائيل المدنيين اللبنانيين الاثنين، إلى الابتعاد عن أي أماكن توجد فيها أسلحة لحزب الله، في محاولة لإخلاء مسؤوليتها حال مساءلتها أمام محاكم دولية عن قتل مدنيين، كما يحدث بحربها المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو عام.

ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه غارات هي "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلن أنه هاجم أكثر من 150 هدفاً في لبنان باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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