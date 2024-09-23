وشدد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، في بيان، على ضرورة تكثيف الوجود في المسجد الأقصى في مواجهة مخططات المستوطنين خلال فترة الأعياد المقبلة.

وأكد ناصر الدين: “على الجميع تحمل مسؤوليته التاريخية تجاه القدس والأقصى، والدفاع عنه بكل الوسائل والأدوات وحمايته من العدوان الخطير الذي يهدده”.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يتوقف عن محاولات فرض خطط التقسيم الزماني والمكاني، وصولاً إلى السيطرة الكاملة عليه وتهويده.

في السياق، حذر رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية روحي فتوح، في وقت سابق الأحد، من تحركات حكومة اليمين الإسرائيلية "التي تسعى لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى" والبدء بالتأسيس لبناء مصعد كهربائي في محيط المسجد الأقصى.

وقال فتوح في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "حكومة اليمين المتطرفة والجماعات الدينية المتشددة تستغل الأعياد اليهودية لتثبت امتلاكها الإمكانية والقدرة والإرادة لحسم هوية المسجد وتصفيتها وتحويله لـ(هيكلهم المزعوم) عبر زيادة أعداد المقتحمين والتمادي في ممارسة الطقوس التلمودية في باحاته والسجود الملحمي التلمودي".

وأضاف أن حكومة اليمين المتطرفة هي من تخطط وتنفّذ وتوفّر الحماية لهذه الجماعات التي يقودها وزراء في الحكومة "في انتهاك سافر لجميع القرارات الدولية التي تحمي المدينة المقدسة وأماكنها الدينية الإسلامية والمسيحية، وإشعال حرب دينية تشمل المنطقة وتقضي على أي بريق أمل لإحلال السلام والأمن في المنطقة".

في السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت "وفا" نقلاً عن مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال عرقل وصول الطلبة إلى مدارسهم خلال مرورهم على حاجز الشيخ سعد العسكري، شرقي المدينة، كما شهد حاجزا شعفاط وحزما، شمال شرقي المدينة، أزمة مرورية خانقة تسببت بها الإجراءات المشددة من جنود الاحتلال.

وفي وقت سابق الاثنين، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعضاءً من السلك الدبلوماسي المعتمَد لدى دولة فلسطين من دخول منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأن أعضاء السلك الدبلوماسي كانوا في جولة ميدانية في محافظة الخليل وبلدتها القديمة.

وأشارت إلى أن منع الاحتلال الدبلوماسيين من دخول الحرم الإبراهيمي، يأتي في محاولة لمنعهم من الاطلاع على ما يتعرض له الحرم من جرائم تهويد وسرقة وتغيير لمعالمه.

وشهدت الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة في أداء متطرفين إسرائيليين صلوات وطقوساً تلمودية ورقصاً وغناءً في المسجد الأقصى. ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في عام 1981.

وتقف وراء الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى جماعات يمينية متطرفة تجاهر بالدعوة لإقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى.