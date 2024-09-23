سياسة
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أردوغان: على المجتمع الدولي التحرك لمنع مساعي نتنياهو لنشر الحرب في المنطقة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته، يحاولون نشر الحرب في المنطقة بكل الوسائل المتاحة لديهم.
أردوغان: على المجتمع الدولي التحرك لمنع مساعي نتنياهو لنشر الحرب في المنطقة
شدد أردوغان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع مساعي نتنياهو لنشر الحرب في المنطقة برمّتها / صورة: AA
23 سبتمبر 2024

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماعه مع ممثلي بعض مؤسسات الفكر والرأي العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العام للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، مساء الأحد.

وأوضح أردوغان أن بلاده تتابع من كثب المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن ثلثي المدنيين الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية والذين يزيد عددهم على 41 ألفاً، هم من النساء والأطفال.

وتابع: "هناك كارثة إنسانية في غزة؛ لقد جرى تهجير 1.9 مليون شخص، وتدمير 70% من موارد المياه و75% من المخابز في القطاع، وتعرض 95% من المراكز الصحية لأضرار جزئية أو كلية".

وأردف: "ودُمر 200 ألف منزل جزئياً، وأصبح 80 ألف منزل غير صالح للسكن، ويكاد يكون من المستحيل الوصول إلى مصادر المياه النظيفة، وقد وصلت الأمراض مثل التهاب الكبد وشلل الأطفال إلى مستويات تنذر بالخطر".

وأكد أن ضمان وقف دائم لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، من أولويات تركيا.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمنع مساعي نتنياهو لنشر الحرب في المنطقة برمّتها، وتكثيف الضغوط على إسرائيل لمنعها من ارتكاب مزيد من المجازر.

وتطرق الرئيس التركي إلى مكافحة الإرهاب قائلاً: "كفاحنا ضد التنظيمات الإرهابية هو من أجل أمن تركيا والمنطقة أيضاً".

واستطرد: "ندعم سلامة أراضي جيراننا؛ سوريا والعراق، ونكافح بكل تصميم ضد جميع أنواع التهديدات التي تستهدف بلدنا من أراضي هذين البلدين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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