وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت اليوم الاثنين، في آخر إحصائية، مقتل 182 شخصاً وإصابة أكثر من 700، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية "المتمادية" على البلدات والقرى الجنوبية.

وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي: "قريباً سنهاجم في عمق البقاع، حيث يجري تخزين الأصول الاستراتيجية لحزب الله داخل المراكز السكانية"، حسب زعمه، وأضاف: "هذا تحذير موجه إلى سكان القرى في سهل البقاع: ابتعدوا فوراً"

كما نشر متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي منشوراً عبر منصة "كس، دعا فيه سكان قرى البقاع إلى الابتعاد عن "المنازل" التي يدعي وجود أسلحة لـ"حزب الله" فيها.

وقال: "عليكم الخروج منه (المنزل) والابتعاد عنه خلال ساعتين لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج القرية أو التوجه إلى المدرسة المركزية القريبة منكم، وعدم العودة إليه حتى إشعار آخر".

وتهدف إسرائيل من هذه التحذيرات، وفق مراقبين، إلى محاولة إخلاء مسؤوليتها في حال مساءلتها أمام محاكم دولية عن قتل مدنيين، كما يحدث على خلفية حربها المدمرة المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو عام.

ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في المقابل، يستمر إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية، وأعلنت بلدية مدينة حيفا شمال إسرائيل تمديد تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية الثلاثاء، بعد أن جرى تعليقها الاثنين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.