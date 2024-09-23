سياسة
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إسرائيل تطالب لبنانيين بالإخلاء عبر رسائل نصّية و"الاتصالات": عملية احتيال
أفادت وسائل إعلام لبنانية، عن تلقّى لبنانيين، اليوم الخميس، رسائل تحذيرية إسرائيلية عبر هواتفهم المحمولة تطالبهم بإخلاء أماكن وجودهم فوراً، فيما نفت وزارة الاتصالات الأمر، قائلة إنها "عمليات تمويه واحتيال من تطبيقات إلكترونية".
إسرائيل تطالب لبنانيين بالإخلاء عبر رسائل نصّية و"الاتصالات": عملية احتيال
رجل لبناني يتحقق من رسالة وصلته على هاتفه المحمول في بيروت في 23 سبتمبر/أيلول 2024، تدعو الناس إلى إخلاء بيوتهم / صورة: AFP
23 سبتمبر 2024

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة مصدرها العدو الإسرائيلي"، وأوضحت أن الرسائل "تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعاً، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو".

وأشارت إلى أن "مكتب وزير الإعلام المهندس زياد المكاري تلقى اتصالاً دعا خلاله المجيب الآلي إلى إخلاء المبنى"، فيما قال المكاوي، في بيان: "في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو الإسرائيلي، تلقى عدد كبير من المواطنين في بيروت والمناطق رسائل هاتفية عشوائية موحدة عبر الشبكة الأرضية، تدعو المجيب إلى إخلاء مكان وجوده".

وأوضح الوزير أن "هذا الأسلوب ليس غريباً على العدو الإسرائيلي الذي يتوسّل كل السبل في حربه النفسية، وهو لا يقدم ولا يؤخر في شيء"، مضيفاً أن "العمل في وزارة الإعلام مستمر وطبيعي، وجميع العاملين منصرفون إلى مهماتهم اليومية"، كما دعا إلى "عدم إعارة الأمر أكثر مما يستحق، علماً بأنه محل متابعة من الجهات المعنية".

لا خرق للاتصالات

من جانبه نفى المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم الأمر، في بيان قال فيه إنه "لا خرق لشبكة الاتصالات الرسمية من قبل الجانب الإسرائيلي"، مضيفاً أن "الرسائل التي تلقّاها لبنانيون في مناطق عدة اليوم ما هي إلا عمليات تمويه واحتيال تجري من قبل تطبيقات إلكترونية ولا تحتاج إلى تقنيات عالية لاختراق الشبكة".

وأشار المكتب إلى أن "وزارة الاتصالات تعمل على معالجة الأمر وذلك من خلال الانتقال من استخدام نظام الـIP ims (نظام IP المتعدد الوسائط IMS)، الذي تعمل به حالياً، إلى نظام الـTDM (إرسال متعدد بتقسيم الزمن)، ويعتبر الأخير أقل عرضة للخرق ويمكن ضبطه بطريقة أفضل".

كما أكد "أن الوزارة ضبطت الشبكة الثابتة، علماً بأن نظام الاتصالات في لبنان يمنع أصلاً تلقي أي اتصالات مصدرها إسرائيل، والرمز الإسرائيلي ممنوع على الشبكة اللبنانية".

وفي وقت سابق الاثنين، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة إكس، سكان القرى في لبنان من الوجود في مبانٍ بها أسلحة لـ"حزب الله" ودعاهم إلى الابتعاد عنها فوراً.

ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، فيما أعلن متحدث الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي أن تل أبيب سوف تستهدف عمق البقاع شرقي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 182 شخصاً وإصابة أكثر من 700 بينهم أطفال ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق وجنوب البلاد، في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن الجيش أن "الضربات المخطط لها في لبنان من المتوقع أن تكون أكبر من ضربات الأحد وستستمر لفترة طويلة".

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الاثنين، أكثر من 350 غارة على مناطق متفرقة جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات بينه وبين حزب الله، في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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