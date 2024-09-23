سياسة
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لجوء آلاف النازحين إلى المدراس جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان
أعلن مكتب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الاثنين، فتح المدارس والمعاهد لإيواء النازحين جراء أعنف قصف إسرائيلي على جنوب البلاد منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، تزامناً مع ارتفاع حدة القصف الإسرائيلي.
لجوء آلاف النازحين إلى المدراس جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان
نزوح مئات العائلات على وقع القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان / صورة: AFP
23 سبتمبر 2024

وقال مكتب الوزير في بيان: "في ضوء متابعته للمستجدات الأمنية، أعطى وزير الداخلية والبلديات مولوي التوجيهات إلى المحافظين للتعاون بشكل كبير مع عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية".

وأوضح البيان أن مولوي "عقد لهذه الغاية اجتماعاً مع خلية الأزمة في الوزارة بحضور مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري، وتقرر في ضوء ذلك وحرصاً على سلامة المواطنين اللبنانيين وأمنهم، فتح المدارس والمعاهد الرسمية التالية كمراكز للإيواء".

وقال المسؤول في وحدة إدارة الكوارث في منطقة صور بلال قشمر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "مئات النازحين وصلوا إلى مركز إيواء في مدينة صور بينما ينتظر آخرون في الشوارع"، في وقت أفادت فيه الوكالة بزحمة سير خانقة خصوصاً في مدينة صيدا الساحلية التي اكتظت شوارعها بسيارات تقل نازحين.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي، وقف العمل في مدارس الجنوب لمدة يومين، تزامناً مع نزوح آلاف اللبنانيين من مدينة صور ومناطق جنوبي البلاد، باتجاه صيدا بعد غارات إسرائيلية عنيفة.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 182 شخصاً وإصابة أكثر من 700 بينهم أطفال ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق وجنوب البلاد، في حصيلة غير نهائية.

ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، فيما أعلن متحدث الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي أن تل أبيب سوف تستهدف عمق البقاع شرقي لبنان.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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