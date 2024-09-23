سياسة
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"عدوان همجي".. حماس تدين القصف الإسرائيلي على لبنان
أدانت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، الضربات الإسرائيلية الدامية على حزب الله في لبنان ووصفتها بأنها "عدوان همجي"، معتبرة أنها تعكس مأزق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتيجة سياسته الرافضة لوقف الحرب على قطاع غزة.
"عدوان همجي".. حماس تدين القصف الإسرائيلي على لبنان
أعمدة الدخان تتصاعد من موقع استهدفه قصف إسرائيلي في قرية زيتا بجنوب لبنان / صورة: AFP
23 سبتمبر 2024

وقالت حماس في بيان إن "هذا العدوان الهمجي الواسع هو جريمة حرب، وهو يعبّر عن الطبيعة النازية للعدو الصهيوني، وعن المأزق الذي يعيشه نتنياهو نتيجة سياساته العقيمة والرافضة لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة".

وطالبت حماس محكمة الجنايات الدولية "باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة واعتقال قادة الكيان الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب".

كما حمّلت الإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال وحكومته الصهيونية النازية في فلسطين ولبنان، فهذا العدوان ما كان ليحصل لولا الدعم والغطاء الأمريكي المفتوح"، وفق البيان.

ودعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى "التحرك لوقف العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني، واتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة الكيان (إسرائيل)، وخصوصاً مقاطعته وعزله دولياً باعتباره كياناً إرهابياً مارقاً".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 182 شخصاً وإصابة أكثر من 700 بينهم أطفال ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق وجنوب البلاد، في حصيلة غير نهائية.

ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، فيما أعلن متحدث الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي أن تل أبيب سوف تستهدف عمق البقاع شرقي لبنان.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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