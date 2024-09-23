سياسة
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مؤكداً سلامة مياه الشرب.. وزير الصحة المصري ينفي انتشار أوبئة في أسوان
أكد وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، سلامة مياه الشرب وذلك بعد تقارير عن تردد حالات مصابة بنزلات معوية على مستشفيات بمحافظة أسوان في جنوب مصر خلال الأيام القليلة الماضية.
مؤكداً سلامة مياه الشرب.. وزير الصحة المصري ينفي انتشار أوبئة في أسوان
مستشفى أسوان التخصصي، محافظة أسوان، جنوب مصر / صورة: Reuters
23 سبتمبر 2024

وصرح عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، بعد جولة في عدد من مستشفيات أسوان بأن عدد الحالات التي ترددت على المستشفيات منذ 11 سبتمبر/أيلول بلغ نحو 480 معظمها خرج بعد تلقي العلاج بينما بقيت 168 حالة تحت الملاحظة.

وأوضح أنه جرى التعامل "مع الأوضاع في أسوان بسيطرة كاملة، جرى الاطمئنان على جاهزية المستشفيات بأسوان ونتوقع انتهاء الو ضع تماماً خلال أسبوع من الآن" دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وأشار إلى أن معظم حالات الإصابة جاءت من قريتي أبو الريش قبلي والرقبة بمركز دراو في محافظة أسوان، مضيفاً أن "ما يتردد على التواصل الاجتماعي وعلى الجهات المغرضة من شائعات ومن بيانات.. لا أساس له من الصحة".

وأبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تخوفهم من انتقال أوبئة وأمراض عبر مياه نهر النيل من دولة السودان المجاورة التي تعيش في حالة حرب منذ أبريل/نيسان 2023 وتعاني بعض مناطقها من مجاعة مع تردي خدمات القطاع الصحي.

لكن وزير الصحة قال "يوجد نظام لحوكمة والكشف والاطمئنان على مياه النيل تشترك فيه أكثر من وزارة" وإنه جرى فحص 85 عينة من محطات مياه الشرب في المحافظة وثبت أنها سليمة ومطابقة للمواصفات، ولا يتبقى حالياً سوى فحص الوصلات الداخلية بالقرى الذي ستظهر نتائجه خلال 48 ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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