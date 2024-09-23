وأضاف في رسالة بعد تقييم الوضع في مقر لجيش الاحتلال داخل تل أبيب "وعدت بأننا سنغير التوازن الأمني ​​وتوازن القوى في الشمال، وهذا بالضبط ما نفعله" تزامناً مع أعنف قصف إسرائيلي على جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

في غضون ذلك، طالب متحدث الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر في إيجاز صحفي، "حزب الله" بالتراجع إلى ما وراء نهر الليطاني في لبنان، مؤكداً ضرورة تأمين الحدود الشمالية.

وقال مينسر: "يتعين على حزب الله التحرك خلف نهر الليطاني، ويجب تأمين حدودنا الشمالية، وهذا هو بالضبط ما يحدث الآن". وزعم أن إسرائيل "تفضل دائماً التوصل إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات، ولكن هذا لم يؤت ثماره منذ أحد عشر شهراً ونصف".

والأحد، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، إنه "إذا فشل العالم في سحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، فإن تل أبيب ستفعل ذلك".

وتطالب إسرائيل بانسحاب "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني، وتقترح انتشار الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" بالمنطقة ما بين الحدود مع اسرائيل وجنوب النهر، فيما يرفض الحزب ذلك.

حديث مينسر يأتي بعد أن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 274 شخصاً وإصابة أكثر من 1024 بينهم أطفال ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق وجنوب البلاد، في حصيلة غير نهائية.

ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، فيما أعلن متحدث الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي أن تل أبيب سوف تستهدف عمق البقاع شرقي لبنان.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.