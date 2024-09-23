سياسة
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800 غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان.. و"حزب الله" يرد بعشرات الصواريخ
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات منذ صباح اليوم الاثنين، على نحو 800 هدف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان والبقاع (شرق)، فيما أعلن "حزب الله" استهداف مقر وقاعدة للجيش شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ.
800 غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان.. و"حزب الله" يرد بعشرات الصواريخ
دخان يتصاعد من موقع استهدفه القصف الإسرائيلي في قرية برج الشمالي بجنوب لبنان في 23 سبتمبر/أيلول 2024. / صورة: AFP
23 سبتمبر 2024

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "أطلق صباح اليوم هجوماً جوياً واسعاً على أهداف حزب الله"، مضيفاً: "حتى الآن شنّت عشرات الطائرات الحربية غارات على نحو 800 هدف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع خلال عدة موجات من القصف"، مدعياً أنه يشن غاراته "لإزالة التهديدات وتجريد قدرات وبنى حزب الله العسكرية".

في المقابل، أعلن "حزب الله"، استهداف مقر وقاعدة للجيش شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك بعد شن تل أبيب أعنف قصف على جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف مئات القتلى والجرحى.

وقال "حزب الله" في بيان إن "المقاومة قصفت مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بعشرات الصواريخ"، وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنه "قصف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ"، وأوضح أن قصفه يأتي "رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع (شرق)".

ومنذ صباح اليوم الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، بينما أعلن متحدث الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي أن تل أبيب سوف تستهدف عمق البقاع شرقي لبنان.

وخلّفت الغارات الإسرائيلية اليوم الاثنين، 274 قتيلاً بينهم 24 طفلاً وعدد من النساء وإصابة ألف و24 شخصاً، في حصيلة أولية، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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