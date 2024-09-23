سياسة
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بزعم "وجود أسلحة".. مصابون بقصف إسرائيلي استهدف قرى شرقي لبنان
سقط عدد من المصابين، اليوم الاثنين، بغارات إسرائيلية على عدة بلدات في قضاء بعلبك بمنطقة البقاع شرقي لبنان، عقب تهديدات تل أبيب بقصف المنطقة بزعم استهداف "مخازن أسلحة لحزب الله".
بزعم "وجود أسلحة".. مصابون بقصف إسرائيلي استهدف قرى شرقي لبنان
إصابات في قرى بشرق لبنان إثر غارات إسرائيلية / صورة: AFP
23 سبتمبر 2024

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات بريتال وطليا وحورتعلا والنبي شيت وبيت شاما في قضاء بعلبك، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات في قضاء بعلبك، دون ذكر حصيلة أولية للإصابات أو خطورتها، وفق ما أفاد شهود عيان.

وفي وقت سابق الاثنين، نشر متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي منشوراً عبر منصة "إكس"، دعا فيه سكان قرى البقاع إلى الابتعاد عن "المنازل" التي زعم وجود أسلحة لـ"حزب الله" فيها.

وقال: "عليكم الخروج منه (المنزل) والابتعاد عنه خلال ساعتين لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج القرية أو التوجه إلى المدرسة المركزية القريبة منكم، وعدم العودة إليه حتى إشعار آخر".

ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، فيما أعلن متحدث الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي أن تل أبيب سوف تستهدف عمق البقاع شرقي لبنان.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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