سياسة
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جيش الاحتلال يقصف ضاحية بيروت.. وإعلام عبري: المستهدف قيادي بحزب الله
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه شنّ غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان، بينما أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أن المستهدف هو القيادي في "حزب الله" علي كركي.
جيش الاحتلال يقصف ضاحية بيروت.. وإعلام عبري: المستهدف قيادي بحزب الله
دخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد غارة إسرائيلية في 23 سبتمبر/أيلول، / صورة: AFP
23 سبتمبر 2024

وأفاد جيش الاحتلال في بيان مقتضب عبر منصة إكس: "نشنُّ الآن هجوماً بشكل موجّه ومحدد على بيروت"، بينما قالت إذاعة جيش الاحتلال نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية: "هدف الهجوم على بيروت القيادي في حزب الله علي كركي".

وزعمت المصادر أن "علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله، هو الشخصية العسكرية الأبرز المتبقية في حزب الله بعد اغتيال فؤاد شكر (في يوليو/تموز الماضي) وإبراهيم عقيل (الأسبوع الماضي)، وهو من أشرف على جميع تحركات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي وبلدات الشمال الإسرائيلي خلال كل أشهر الحرب".

ويأتي استهداف بيروت بالتزامن مع قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان، هو الأعنف منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، مقتل 274 شخصاً بينهم أطفال ونساء ومسعفون، وإصابة أكثر من ألف، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق وجنوب البلاد، في حصيلة غير نهائية.

ومنذ صباح الاثنين، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، بينما أعلن متحدث الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي أن تل أبيب سوف تستهدف عمق البقاع شرقي لبنان.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" ، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل؛ أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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