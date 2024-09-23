أعلنت هيئة الطيران المدني في الأردن، اليوم الاثنين، إيقاف تشغيل الرحلات الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت "حتى إشعار آخر"، في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة.

وقالت الهيئة، في بيان إنها "اتخذت قراراً بإيقاف تشغيل رحلات شركات الطيران الأردنية إلى بيروت حتى إشعار آخر". وأوضحت أن هذا القرار يأتي "حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، وبعد تقييم المخاطر وفقاً للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالمياً ومحلياً".

وعلَقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر، فيما قالت إير فرانس في 17 سبتمبر/أيلول إنها علقت رحلاتها الجوية إلى بيروت وتل أبيب حتى 19 سبتمبر/أيلول. وأظهرت معلومات حالة الرحلات على موقعها الإلكتروني يوم 23 سبتمبر/أيلول أن رحلات بيروت ملغية حتى 24 سبتمبر/أيلول فيما استؤنفت رحلات تل أبيب.

وألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول، فيما ألغت وحدة ترانسافيا للطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس/آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

كما علَقت شركة الطيران الهندية وكاثي باسيفيك ودلتا إيرلاينز وإيزي جت وآي.إيه.جي ورايان إير ومجموعة لوفتهانزا ولوت وزوند إير وصن إكسبرس ويونايتد إيرلاينز رحلاتها من وإلى إسرائيل أو لبنان بتواريخ مختلفة.

ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه غارات هي "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلن أنه هاجم أكثر من 150 هدفاً في لبنان باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.