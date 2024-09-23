سياسة
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تركيا: هجمات إسرائيل على لبنان مرحلة جديدة لجر المنطقة إلى الفوضى
قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، اليوم الاثنين، إن هجمات إسرائيل على لبنان تشكّل مرحلة جديدة في مساعيها لجر المنطقة برمتها إلى الفوضى.
تركيا: هجمات إسرائيل على لبنان مرحلة جديدة لجر المنطقة إلى الفوضى
الخارجية التركية حول الهجمات الإسرائيلية على لبنان: الدول التي تدعم إسرائيل بلا قيد أو شرط تساعد نتنياهو على سفك الدماء من أجل مصالحه السياسية / صورة: TRT Arabi
23 سبتمبر 2024

وأضافت أن الدول التي تدعم إسرائيل بلا قيد أو شرط تساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على سفك الدماء من أجل مصالحه السياسية.

وأكدت الخارجية التركية أنه من الضروري أن تتخذ جميع المؤسسات المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وبخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذلك المجتمع الدولي، التدابير اللازمة دون تأخير.

ومنذ صباح الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه غارات هي "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلن أنه هاجم أكثر من 150 هدفاً في لبنان باستخدام عشرات الطائرات الحربية المقاتلة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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