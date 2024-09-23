وأفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الرئيس أردوغان أكد خلال اللقاء، الذي عقد بعيداً عن عدسات الصحفيين، أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا تتردد في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتخطط لارتكاب مجازر جديدة ظناً منها أنه لا وجود لقوة توقفها"، وشدد على ضرورة محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.

وأكد الرئيس التركي أيضاً على ضرورة التوصل إلى نتيجة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدول الدولية، وشدد على أن ذلك مهم كي "ينال مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية العقوبة التي يستحقونها وللحفاظ على الثقة تجاه القانون الدولي".

وأوضح الرئيس أردوغان، خلال اللقاء، أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لإثبات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، بالأدلة الملموسة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، عرضت خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، فيما أعلنت تركيا ودول أخرى لاحقاً انضمامها إلى القضية نفسها.