سياسة
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فيدان: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يمران باختبار تاريخي
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يمران باختبار تاريخي، لافتاً إلى أن القدرة على إيجاد حلول للأزمات العالمية آخذة في التناقص.
فيدان: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يمران باختبار تاريخي
فيدان: الأمم المتحدة غير قادرة على لعب دور قيادي لمواجهة التهديدات المتزايدة وثمة حاجة لهيكلية فعالة لإيجاد حلول مشتركة للمشاكل العالمية / صورة: AA
23 سبتمبر 2024

وأضاف فيدان في كلمة خلال قمة المستقبل التي انطلقت في ولاية نيويورك برعاية الأمم المتحدة، أن تزايد الظلم يمهد الطريق لتعزيز التطرف والحركات الخطيرة.

وأوضح أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تظهر القيادة اللازمة في مواجهة التهديدات المتزايدة ضد الإنسانية، ولا يمكنها تنفيذ القرارات التي اتخذتها الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة بسبب عقبة مجلس الأمن.

وأشار إلى أنه لابد من إضفاء الطابع الديمقراطي على عمليات اتخاذ القرار في الأمم المتحدة، كما ينبغي وقف ترك السلام والأمن الدوليين لأهواء مجموعة متميزة من عدد محدود من البلدان.

ودعا فيدان إلى تكثيف الجهود للتكيف مع التكنولوجيات الجديدة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وشدد على أن نجاح قمة المستقبل سيؤكد إعادة بناء الثقة في النظام متعدد الأطراف.

وتبنّت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أمس الأحد، "ميثاق المستقبل" الذي يهدف إلى رسم مستقبل أفضل للبشرية، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة نحو 193 دولة.

ويهدف ميثاق المستقبل الذي جرى اعتماده بأصوات 143 دولة، إلى الجمع بين مصالح ورغبات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وينص ميثاق المستقبل على أن تتعهد الدول الأعضاء باتخاذ 56 إجراء في مجالات التنمية المستدامة وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدوليين، والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وإحداث تحول في الحوكمة العالمية.

وفي كلمة له خلال افتتاح القمة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "العالم يواجه أوقاتاً عصيبة ومضطربة.

وأضاف: "لا يمكننا أن ننتظر الظروف المثالية. يجب أن نتخذ الخطوات الأولى الحاسمة بتحديث وإصلاح التعاون الدولي لجعله أكثر ترابطاً وعدالة وشمولاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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