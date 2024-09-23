سياسة
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إسرائيل تفشل باغتيال قيادي بحزب الله وتهاجم 1300 هدف بلبنان وتقتل 492 شخصاً
ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان منذ صباح الاثنين إلى 492 قتيلاً وأكثر من 1600 جريح، في أحدث بيانات نشرتها وزارة الصحة اللبنانية.
إسرائيل تفشل باغتيال قيادي بحزب الله وتهاجم 1300 هدف بلبنان وتقتل 492 شخصاً
مسعفون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت / صورة: AFP
23 سبتمبر 2024

وقالت وزارة الصحة في بيان: "أدّت غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك منذ صباح اليوم إلى استشهاد 492 شخصاً من بينهم 35 طفلاً و58 سيدة وإصابة 1645 بجروح".

من جانبه أعلن حزب الله الاثنين فشل محاولة اغتيال القيادي العسكري علي كركي في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وقال الحزب في بيان، إنه "رداً على ادعاءات إسرائيلية باغتيال كركي، فإنّنا نؤكد أن المجاهد ‏القائد ‏الحاج علي كركي بخير وهو في ‏كامل صحته وعافيته، وقد انتقل إلى مكان آمن".

وأدّت الغارة على مبنى في الضاحية الجنوبية، وفق قناة المنار التابعة لحزب الله، إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية لم تسمِّها، قولها إن الغارة التي شنّها الجيش على ضاحية بيروت استهدفت كركي، وادعت الإذاعة أن كركي أبرز شخصية عسكرية باقية في حزب الله بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي فؤاد شكر وإبراهيم عقيل في غارتين منفصلتين على الضاحية الجنوبية، في يوليو/تموز الماضي وسبتمبر/أيلول الجاري، وكان من المفترض أن يتولى كركي بعض صلاحيات عقيل.

في السياق ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه منذ صباح الاثنين نحو 1300 هدف لحزب الله في لبنان، فيما أطلق الحزب 210 صواريخ تجاه إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وفي تصريح متلفز، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "منذ هذا الصباح هاجمنا 1300 هدف لحزب الله في أنحاء لبنان، وما زلنا نهاجم"، وادّعى أن "الطيران الإسرائيلي استهدف في لبنان صواريخ كروز، وصواريخ ثقيلة برأس حربي يزن نحو 1000 كيلوجرام، وصواريخ متوسطة المدى وصواريخ قصيرة المدى وطائرات مسيرة تكتيكية".

وواصل ادعاءاته قائلاً: "هاجمنا صواريخ يصل مداها إلى آلاف الكيلومترات، خزذنها حزب الله في مبانٍ مدنية، وكان ينوي إطلاقها تجاه الأراضي الإسرائيلية، وهذا تهديد مباشر ونحن مُلزَمون إزالته".

وتابع هاغاري: "نواجه أوقاتاً صعبة، والسلوك الصحيح والمسؤول للمواطنين يلعب دوراً كبيراً في منع العدو من تحقيق مكاسب". ولم يستبعد متحدث الجيش الإسرائيلي الدخول البري إلى لبنان قائلاً: "سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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