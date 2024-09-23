وبحث الرئيس أردوغان خلال لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتز في البيت التركي بنيويورك، العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا، والهجمات الإسرائيلية "الممنهجة" على الأراضي الفلسطينية، بخاصة غزة، وقال إن إسرائيل تسعى لتوسيع دائرة العنف، وإنها لا ترى أي ضرر في انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان، وإن دعم الدول خصوصاً الغربية، سبّب مجازر غير مسبوقة في غزة وجعل إسرائيل أكثر تهوراً.

كما بحث الرئيس التركي تنشيط عملية عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، والقضايا الإقليمية والعالمية، وأكد أن تركيا وألمانيا حليفتان تربطهما علاقات وروابط عميقة الجذور، وأن جهود تحسين التعاون في كل المجالات وتقييم الفرص وتنويعها مستمرة، وأن تركيا مستعدة لاتخاذ خطوات من شأنها أن تعود بالنفع على كلا البلدين.

وأوضح أردوغان أن من الضروري تنشيط العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه يتوقع الدعم من ألمانيا، بخاصة لحلّ مشكلة التأشيرة في أقرب وقت ممكن.

من جانب آخر عقد أردوغان الاثنين اجتماعاً مغلقاً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في "البيت التركي" بنيويورك، وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والهجمات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وقضايا إقليمية ودولية.

وأكّد أردوغان خلال اللقاء أن الروابط التاريخية والثقافية بين تركيا وإيران دائماً ما انعكست إيجابياً على العلاقات بين البلدين، وأعرب عن ثقته بأن البلدين سيستغلان فرص التعاون التي تتماشى مع مصالحهما في الفترة القادمة، ويطوران العلاقات ويحرزان تقدماً فيها بجميع المجالات. وأكّد الرئيس أردوغان أهمية اتخاذ الخطوات التي تخدم السلام، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يهدد الاستقرار في المنطقة.

وشدد على ضرورة أن يرفع المجتمع الدولي صوته أكثر من أجل إنهاء العنف الذي ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية واللبنانية في أقرب وقت ممكن، على أساس القانون الدولي والدبلوماسية وحقوق الإنسان.

واستقبل الرئيس أردوغان وليّ العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في "البيت التركي" بنيويورك بعيداً عن عدسات الصحفيين، وأفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية ب​​أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية.

وأكّد الرئيس أردوغان خلال اللقاء أن جهود تعزيز العلاقات بين تركيا والكويت، التي تتطور في عديد من المجالات من الاقتصاد إلى الصناعات الدفاعية، ستستمر متصاعدةً. كما تَطرَّق الرئيس أردوغان إلى هجمات إسرائيل على لبنان.

وذكر أردوغان أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان تشكّل تهديداً للمنطقة، وأكد الأهمية البالغة لزيادة جهود البشرية جمعاء، بخاصة العالم الإسلامي، لإنهاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأكد أردوغان أن "إسرائيل ستدفع إن عاجلًا أم آجلاً ثمن الجرائم التي ارتكبتها، أمام القانون".

وخلال استقبال الرئيس أردوغان للمدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في "البيت التركي" بنيويورك، شدّد على ضرورة محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها، كما قدّم له كتابَي "الدليل" و"الشاهد"، اللذين يوثقان الجرائم الإسرائيلية بقطاع غزة.

والثلاثاء، التقى الرئيس التركي برجال أعمال أمريكيين وأتراكاً في "البيت التركي" بنيويورك على هامش مؤتمر "الاستثمار في تركيا" الخامس عشر بتنظيم من مجلس الأعمال التركي-الأمريكي. وقال إن "الصناعات الدفاعية التركية تقدم فرصة لا منافس لها وشركاتنا ستتقدم إلى مستويات كبيرة".