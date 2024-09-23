سياسة
2 دقيقة قراءة
غوتيريش ينتقد الحلول العسكرية.. ومسؤول أمريكي: تصعيد إسرائيل لن يخفض التوتر
أعرب الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة نقلها المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك، الاثنين في مؤتمر صحفي حول التطورات في لبنان، عن قلقه إزاء التوتر المتصاعد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، ودعا إلى تجنب الحلول العسكرية.
غوتيريش ينتقد الحلول العسكرية.. ومسؤول أمريكي: تصعيد إسرائيل لن يخفض التوتر
قصف إسرائيلي عنيف على جنوبي لبنان / صورة: Reuters
23 سبتمبر 2024

وأشار غوتيريش إلى أنه "قلق إزاء التوتر المتصاعد والخسائر في أرواح المدنيين على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية المعروفة باسم الخط الأزرق"، وأبدى أيضاً قلقه بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة. ودعا الأطراف إلى التركيز على خفض التوتر والتوصل إلى حل دبلوماسي، وقال: "الحل العسكري ليس الحل الذي سيجعل الطرفين أكثر أماناً".

وشدّد الأمين العامّ على أهمية حماية المدنيين وضرورة إعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية، ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وطالب بإنهاء فوري للصراع وإرساء الاستقرار.

من جانبه قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية الاثنين، إن واشنطن لا تعتقد أن التصعيد الإسرائيلي لإجبار جماعة حزب الله اللبنانية على خفض التوتر سيؤدي إلى النتيجة المرغوبة بخفض التصعيد، معبراً عن اختلافه مع الاستراتيجية الإسرائيلية.

وقال المسؤول للصحفيين في نيويورك إن الصراع كان محوراً رئيسياً في لقاءات وزير الخارجية أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن واشنطن لديها أفكار ملموسة لمنع حرب أوسع نطاقاً وستسعى إلى "مخرج" من التوترات.

وتابع: "من المهمّ للجميع أن يأخذوا التحضيرات الإسرائيلية على محمل الجدّ، وواشنطن تركز على كسر حلقة (الضرب والضرب المضادّ) بين إسرائيل وحزب الله".

في سياق متصل أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع في لبنان حيث تصاعدت بشدّة حدّة الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، وقال الوزير في الأمم المتحدة بنيويورك إنّ "فرنسا تدعو الأطراف وأولئك الذين يدعمونهم إلى وقف التصعيد وتجنُّب اندلاع حريق إقليمي سيكون مدمّراً للجميع، بدءاً بالسكان المدنيين، لهذا طلبتُ عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان هذا الأسبوع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us