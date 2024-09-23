وأشار غوتيريش إلى أنه "قلق إزاء التوتر المتصاعد والخسائر في أرواح المدنيين على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية المعروفة باسم الخط الأزرق"، وأبدى أيضاً قلقه بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة. ودعا الأطراف إلى التركيز على خفض التوتر والتوصل إلى حل دبلوماسي، وقال: "الحل العسكري ليس الحل الذي سيجعل الطرفين أكثر أماناً".

وشدّد الأمين العامّ على أهمية حماية المدنيين وضرورة إعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية، ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وطالب بإنهاء فوري للصراع وإرساء الاستقرار.

من جانبه قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية الاثنين، إن واشنطن لا تعتقد أن التصعيد الإسرائيلي لإجبار جماعة حزب الله اللبنانية على خفض التوتر سيؤدي إلى النتيجة المرغوبة بخفض التصعيد، معبراً عن اختلافه مع الاستراتيجية الإسرائيلية.

وقال المسؤول للصحفيين في نيويورك إن الصراع كان محوراً رئيسياً في لقاءات وزير الخارجية أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن واشنطن لديها أفكار ملموسة لمنع حرب أوسع نطاقاً وستسعى إلى "مخرج" من التوترات.

وتابع: "من المهمّ للجميع أن يأخذوا التحضيرات الإسرائيلية على محمل الجدّ، وواشنطن تركز على كسر حلقة (الضرب والضرب المضادّ) بين إسرائيل وحزب الله".

في سياق متصل أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الاثنين، أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع في لبنان حيث تصاعدت بشدّة حدّة الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل، وقال الوزير في الأمم المتحدة بنيويورك إنّ "فرنسا تدعو الأطراف وأولئك الذين يدعمونهم إلى وقف التصعيد وتجنُّب اندلاع حريق إقليمي سيكون مدمّراً للجميع، بدءاً بالسكان المدنيين، لهذا طلبتُ عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان هذا الأسبوع".