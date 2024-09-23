ونُشرت الوثائق بعد مثول راين روث أمام قاضٍ في جنوب فلوريدا حيث وُجّهت إليه تهمتا حيازة سلاح خلافاً للقانون وحيازة سلاح مُحِيَ رقمه التسلسلي، وقد أشار الادّعاء العامّ إلى أنه يعتزم طلب توجيه تهمة إضافية بمحاولة اغتيال.

واعتُقل روث البالغ 58 عاماً في أثناء محاولته الفرار بسيارة من ملعب ترمب الدولي للغولف في وست بالم بيتش في 15 أيلول/سبتمبر. وكان عنصر في جهاز الخدمة السرية أطلق النار عليه بعد رصده فوهة بندقية بين الأشجار المحيطة بملعب الغولف، وفق وثائق كانت الحكومة قدّمتها للمحكمة.

ووفق وثيقة الادعاء العامّ الاثنين أوصل روث صندوقاً إلى منزل شخص لم تُحدَّد هويته "قبل عدة أشهر"، يحوي ذخيرة وأنبوبا معدنياً وموادّ بناء وهواتف و"رسائل مختلفة". وبعد أن علم بمحاولة الاغتيال المفترضة فتح الشاهد على ما يبدو الصندوق وعثر على رسالة موجهة إلى "العالم". وجاء في الرسالة: "كانت هذه محاولة اغتيال لدونالد ترمب لكنّني خذلتكم".

وأضافت: "لقد بذلت قصارى جهدي وبذلت كل ما في وسعي. الأمر متروك لكم الآن لإكمال المهمة، وسأعرض 150 ألف دولار لمن يستطيع إكمال المهمة".

ولم يتضح ما إذا كان يشير إلى محاولة منفصلة سابقة لاغتيال ترمب أو ما إذا كان يتوقع إحباط محاولة اغتيال ترمب في ملعب الغولف. وفي جلسة الاثنين في وست بالم بيتش مُدّد توقيفه.

وروث متّهم بحيازة سلاح مُحِيَ رقمه التسلسلي وبحيازة سلاح بصورة غير شرعية، وأشار الاّدعاء إلى أنه يعتزم إضافة تهمة "محاولة الاغتيال"، ما من شأنه رفع عقوبته القصوى إلى الحبس مدى الحياة.

واتّهم ترمب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بـ"سوء التعامل والتقليل من شأن" واقعة ملعب الغولف التي يعتقد أنها ثاني محاولة اغتيال يتعرّض لها بعد إطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا في يوليو/تموز. وجاء في بيان مكتوب لترمب بدا أنه أُعِدّ قبل إشارة الادّعاء إلى إمكان طلب توجيه تهمة ثالثة، أن الاتهام الموجَّه هو مجرَّد "صفعة على المعصم".

وقُتل المسلح في القضية السابقة في الموقع، ولا يُعتقد أن بين الواقعة والمخطَّط الأخير رابطاً.

ويعتقد المحققون أن روث ربما كان تربص بترمب بـ12 ساعة تقريباً في ملعب فلوريدا. وقُبض عليه بعد أن رصدت الشرطة سيارته وهي تسير على طريق سريع قريب. وبحسب الحكومة فإن روث تَوجَّه إلى فلوريدا قبل شهر من اعتقاله وبدأ مراقبة ملعب الغولف ومرّ بمنزل ترمب المطلّ على المحيط.