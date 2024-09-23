سياسة
3 دقيقة قراءة
المشتبه به في محاولة اغتيال ترمب كشف خطته قبل أشهر من اعتقاله في رسالة
كتب المسلَّح المشتبه به في محاولة اغتيال دونالد ترمب المفترَضة في ملعبه للغولف، رسالة قبل أشهر بشأن مخطَّطه، وفق وثائق للمحكمة نشرها الادّعاء العامّ الاثنين.
المشتبه به في محاولة اغتيال ترمب كشف خطته قبل أشهر من اعتقاله في رسالة
المشتبه به في محاولة اغتيال ترمب المفترَضة كشف خطته قبل أشهر من اعتقاله / صورة: Reuters
23 سبتمبر 2024

ونُشرت الوثائق بعد مثول راين روث أمام قاضٍ في جنوب فلوريدا حيث وُجّهت إليه تهمتا حيازة سلاح خلافاً للقانون وحيازة سلاح مُحِيَ رقمه التسلسلي، وقد أشار الادّعاء العامّ إلى أنه يعتزم طلب توجيه تهمة إضافية بمحاولة اغتيال.

واعتُقل روث البالغ 58 عاماً في أثناء محاولته الفرار بسيارة من ملعب ترمب الدولي للغولف في وست بالم بيتش في 15 أيلول/سبتمبر. وكان عنصر في جهاز الخدمة السرية أطلق النار عليه بعد رصده فوهة بندقية بين الأشجار المحيطة بملعب الغولف، وفق وثائق كانت الحكومة قدّمتها للمحكمة.

ووفق وثيقة الادعاء العامّ الاثنين أوصل روث صندوقاً إلى منزل شخص لم تُحدَّد هويته "قبل عدة أشهر"، يحوي ذخيرة وأنبوبا معدنياً وموادّ بناء وهواتف و"رسائل مختلفة". وبعد أن علم بمحاولة الاغتيال المفترضة فتح الشاهد على ما يبدو الصندوق وعثر على رسالة موجهة إلى "العالم". وجاء في الرسالة: "كانت هذه محاولة اغتيال لدونالد ترمب لكنّني خذلتكم".

وأضافت: "لقد بذلت قصارى جهدي وبذلت كل ما في وسعي. الأمر متروك لكم الآن لإكمال المهمة، وسأعرض 150 ألف دولار لمن يستطيع إكمال المهمة".

ولم يتضح ما إذا كان يشير إلى محاولة منفصلة سابقة لاغتيال ترمب أو ما إذا كان يتوقع إحباط محاولة اغتيال ترمب في ملعب الغولف. وفي جلسة الاثنين في وست بالم بيتش مُدّد توقيفه.

وروث متّهم بحيازة سلاح مُحِيَ رقمه التسلسلي وبحيازة سلاح بصورة غير شرعية، وأشار الاّدعاء إلى أنه يعتزم إضافة تهمة "محاولة الاغتيال"، ما من شأنه رفع عقوبته القصوى إلى الحبس مدى الحياة.

واتّهم ترمب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بـ"سوء التعامل والتقليل من شأن" واقعة ملعب الغولف التي يعتقد أنها ثاني محاولة اغتيال يتعرّض لها بعد إطلاق نار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا في يوليو/تموز. وجاء في بيان مكتوب لترمب بدا أنه أُعِدّ قبل إشارة الادّعاء إلى إمكان طلب توجيه تهمة ثالثة، أن الاتهام الموجَّه هو مجرَّد "صفعة على المعصم".

وقُتل المسلح في القضية السابقة في الموقع، ولا يُعتقد أن بين الواقعة والمخطَّط الأخير رابطاً.

ويعتقد المحققون أن روث ربما كان تربص بترمب بـ12 ساعة تقريباً في ملعب فلوريدا. وقُبض عليه بعد أن رصدت الشرطة سيارته وهي تسير على طريق سريع قريب. وبحسب الحكومة فإن روث تَوجَّه إلى فلوريدا قبل شهر من اعتقاله وبدأ مراقبة ملعب الغولف ومرّ بمنزل ترمب المطلّ على المحيط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us