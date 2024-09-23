وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بإصابة فلسطينيين مساء الاثنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات من الجيش لبلدة الظاهرية جنوبيّ مدينة الخليل جنوبيّ الضفة الغربية المحتلة.

بدورها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مساء الاثنين بلدة الظاهرية، وأطلق الرصاص الحيّ وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين. وأوضحت الوكالة أن "عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السامّ، فيما عولجوا ميدانياً".

وفرض جيش الاحتلال مساء الاثنين قيوداً على حركة الفلسطينيين وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بالتزامن مع احتفال لمئات المستوطنين قرب المسجد الإبراهيمي.

وقال عارف جابر، عضو تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، إن "مئات المستوطنين يقيمون احتفالاً وسط البلدة القديمة، حيث تتعالى أصوات الموسيقى والصراخ، دون أن نعرف المناسبة". وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت فلسطينيين "من الحركة ومغادرة منازلهم"، في وقت أقلّت فيه عشرات الحافلات مستوطنين إلى ساحة قريبة من المسجد الإبراهيمي.

وفي وقت سابق الاثنين، منعت قوات الاحتلال نحو 30 من أعضاء في السلك الدبلوماسي الممثلين لدى فلسطين من دخول منطقة المسجد الإبراهيمي، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الفلسطينية.

في سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الاثنين، دول عدم الانحياز إلى ترجمة تضامنها مع فلسطين إلى "عمل سياسي ودبلوماسي وقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري".

جاء ذلك في كلمة لمصطفى خلال اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، لمناقشة موضوع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة و"التضامن مع الشعب الفلسطيني"، على هامش انعقاد الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وزعها مكتبه على الصحفيين.

وقال في كلمة خلال اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز على هامش انعقاد الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "على الجميع التحرك على وجه السرعة وبمسؤولية، لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني". وأشار إلى أهمية "متابعة المساءلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وضمان التعويضات وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه المشروعة بما في ذلك العودة وتقرير المصير والاستقلال في دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".

كما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الاثنين، المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتسريع التحقيقات في "جرائم الحرب" الإسرائيلية المرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أدّى إلى استشهاد 716 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف و750، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و800، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.